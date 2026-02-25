Es la actriz perfecta para dar vida a Audrey Hepburn: Lily Collins interpretará al mito de Hollywood

Tres años después de la cancelación del proyecto que iba a dirigir Luca Guadagnino con Rooney Mara en el papel de Audrey Hepburn, el biopic sobre el mito de Hollywood vuelve a estar en marcha, esta vez, bajo la mirada de una estrella de la pequeña pantalla: Lily Collins encarnará a la actriz en una historia que narrará los entresijos del rodaje de Desayuno con diamantes (1961). La propia intérprete de Emily en París (2020) ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales en una producción que contará con la supervisión de Case Study Films, el sello de la propia Collins y con un guion de Alena Smith, la showrunner de la valorada Dickinson (2019).

Ambientada entre finales de los 50 y principios de los 60, la visión de Audrey Hepburn en la piel de Lily Collins partirá del material escrito por Sam Wasson, Quinta Avenida, 5 AM. Libro que funciona como una crónica detallada de los preparativos y filmación de la película que adaptó la novela Desayuno en Tifanny’s de Truman Capote. Un trabajo ideal para observar por primera vez en el cine, el impacto mediático y la brecha en la imagen pública que supuso para Hepburn ponerse en la piel de un personaje que en las páginas de Capote era todavía más transgresor. También supondrá una oportunidad única para observar cómo actuó la censura y el Código Hays sobre una versión cinematográfica que intentaba esquivar el hecho de que el personaje protagonista fuese básicamente una prostituta.

Audrey Hepburn en la piel de Lily Collins

En un post de Instagram donde se confirmaba su entrega total a desempeñar el rol de Audrey Hepburn, Lily Collins compartió un carrusel en el que se veía primero a la ganadora del Oscar bajo la caracterización del personaje de Holly Golightly y después, una captura de pantalla de la noticia emitida por Deadline en la que se ve su rostro. El texto que acompañaba la publicación es el siguiente:

«Tras casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, finalmente puedo compartir esto. Honrada y extasiada son palabras que no alcanzan para expresar lo que siento».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lily Collins (@lilyjcollins)

Junto a Case Study Films, Imagine Entertainment producirá el filme con Scott LaStaiti. Por el momento se desconoce si Smith ejercerá del mismo modo las labores de dirección ni se sabe la fecha exacta de su llegada a los cines. Aunque lo normal es que esta se estrenase en salas a finales del próximo 2027.

La trama de Desayuno con diamantes nos pone en la piel de una joven atractiva y encantadora que mantiene un alto nivel de vida a través de los regalos y favores de hombres acaudalados. Su vida cambia cuando Paul Varjak, un escritor sin éxito que vive a costa de una mujer madura, se muda a su edificio.

La versión cinematográfica funcionó como una versión edulcorada de la obra de Capote, la cual es más cínica y contiene un desenlace ambiguo, en vez del clásico cierre de comedia romántica que utilizó Paramount.

Capote prefería a Marilyn Monroe

Más allá del ejercicio metacinematográfico, la adaptación de Quinta Avenida, 5 AM mostrará las tensiones detrás de set y el descontento final del autor con el filme, prefiriendo a Marilyn Monroe para el papel de Golightly.

En su año, Desayuno con diamantes fue un éxito de taquilla que llegó a recaudar 14 millones de dólares. Además, ganó los Oscar de mejor banda sonora y canción y estuvo nominada a otras 3 consideraciones, incluyendo el de mejor actriz principal para Hepburn.