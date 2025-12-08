Woody Allen dice ésto de Madrid y nadie da crédito: lo que llega en 2026 no lo esperaba nadie

El director neoyorquino Woody Allen, uno de los nombres más influyentes del cine contemporáneo, anunció que tiene intención de rodar su próxima película en Madrid en la primavera de 2026. La simple idea ya había despertado expectación, pero sus palabras, confirmando la noticia con mucho entusiasmo, han terminado de agitar a la capital.

Allen, que ha filmado en ciudades como París, Barcelona o Roma, aseguró que regresar a España le hace «muy feliz» y que esta será su primera vez rodando en Madrid, «una ciudad que siempre me ha encantado». Algo tan sencillo como esa frase ha provocado un pequeño terremoto en redes, ya que es todo un acontecimiento, el que la capital de España, se convierta en escenario de una producción internacional de este calibre. Pero además el proyecto llega acompañado de una implicación institucional clara. La película, una comedia contemporánea sin título confirmado, estará parcialmente esponsorizada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, con un contrato de 1,5 millones de euros destinado a fomentar el turismo y proyectar la imagen de la región a nivel global. La apuesta es clara: aprovechar el tirón cinematográfico de Allen para reforzar el atractivo internacional de la capital.

Así será la película de Woody Allen en Madrid

Para el Ayuntamiento y el Gobierno regional, que la próxima película de Allen se grabe en la ciudad supone «una oportunidad para mostrar internacionalmente la ciudad y la región de Madrid». No será una presencia anecdótica: tanto el título definitivo del filme, que deberá incluir la palabra Madrid, como sus localizaciones reflejarán de manera «fácilmente reconocible» el paisaje cultural, arquitectónico, histórico y cosmopolita de la capital.

El Gobierno autonómico lo resume en una línea: la producción será un escaparate del Madrid real, el que se combine tradición, iconos culturales y esa energía cotidiana que tanto sorprende al visitante extranjero. Y en este punto, nadie pasa por alto que Allen ha convertido en protagonistas a ciudades enteras en filmes como Vicky Cristina Barcelona, Midnight in Paris o To Rome With Love. Madrid, ahora, entra en esa liga.

Una apuesta turística que ya está dando de qué hablar

El contrato de patrocinio, adelantado a finales de octubre y ahora confirmado, asciende a 1,5 millones de euros IVA incluido, con una duración de 26 meses. El objetivo no es únicamente financiar parte de la producción, sino apoyar la campaña de promoción posterior. La película se estrenará en todo el mundo, se presentará en un festival internacional y tendrá preestrenos en tres ciudades fuera de España.

Para la Comunidad de Madrid, el cine es una herramienta estratégica: «La promoción turística a través del cine ha sido históricamente muy eficaz para reforzar la imagen de un destino», recuerdan. Y es del todo comprensible: más de 80 millones de viajeros eligen destino basándose en películas y series, tal y como recoge la propia documentación oficial. Un fenómeno que Madrid quiere aprovechar.

La película, todavía sin título definitivo, aunque en los documentos preliminares aparecía como Wasp 2026, será la número 51 escrita y dirigida por Woody Allen. Junto a Wanda Visión, participarán en la producción Gravier y 3Six9 Studios. Y, si se cumple la planificación avanzada, el rodaje arrancará en la primavera de 2026, abriendo la puerta a semanas de actividad cinematográfica por las calles de la ciudad.

El regreso de Allen a España

«Estaré muy feliz de volver a España», repetía Allen en el comunicado. El director guarda una relación especial con el país desde que filmó Vicky Cristina Barcelona en 2008, una película que relanzó el turismo cinematográfico en la ciudad catalana. Su cine siempre otorga un protagonismo casi emocional al escenario en el que se desarrolla la historia, lo que explica por qué su llegada a Madrid ha sido recibida como un acontecimiento cultural en sí mismo.

Su último trabajo, Golpe de suerte (Coup de Chance, 2023), rodado en francés y estrenado tras su paso por el Festival de Venecia, marcó su regreso a la gran pantalla con un tono que mezclaba suspense y comedia, muy en la línea de Match Point. Ahora, el director parece volver a un registro más ligero: una comedia contemporánea que, según los primeros detalles, aprovechará rincones, calles y símbolos de Madrid para construir su relato.

Si algo queda claro después de la confirmación oficial, es que 2026 será un año clave para la proyección internacional de Madrid. El impacto económico, turístico y cultural del rodaje se espera notable, pero también lo será su efecto simbólico: no es habitual que la región se convierta en escenario de una de las cintas más esperadas de un director de renombre, con estreno garantizado en salas de todo el mundo. A falta de conocer el reparto, la trama y el título definitivo, lo único seguro es que el anuncio ha colocado a Madrid en el centro del interés cinematográfico internacional, algo que pocos esperaban y que nadie ha pasado por alto.