Así es el barrio en el que Woody Allen se ha comprado una casa, una zona bohemia y con un precio por metro cuadrado por las nubes

Es una zona con precios cada vez más altos, aunque no la que más de Barcelona. El flechazo del actor y director es total con la ciudad y por esto se ha comprado aquí una casa. El barrio en el que Woody Allen se ha comprado una casa en Barcelona es Gràcia, una zona bohemia, frecuentada por turistas, donde el arraigo de los vecinos es destacado puesto que hace años era un pueblo.

Woody Allen se ha comprado una casa en el popular y vistoso barrio de Gràcia. No extraña, puesto que el director hace años que viene a la Ciudad Condal y la escogió para rodar una de sus películas, Vicky Cristina Barcelona, con Javier Bardem y Penélope Cruz como protagonistas. Fue entonces cuando Allen se enamoró de una casa modernista: Casa Tosquella, una mansión del año 1917, diseñada por Eric Sagnier, que ofrece cantidad de detalles del arte modernista de la ciudad. Aunque no se sabe el precio de la casa que se ha comprado era algo esperado porque el director tiene esa conexión especial con la ciudad que muchas veces le ha visto tocando su clarinete y también paseando tranquilamente.

El barrio en el que Woody Allen se ha comprado una casa

Cómo es esta mansión

Esta mansión posee nada menos que 1.600 metros cuadrados de parcela y 1.100 metros construidos. En general, no han trascendido más detalles de la vivienda de Allen, pero de carácter modernista, diversos medios han dado a conocer que tendría terrazas con vistas al barrio de Gràcia donde se ubica y patios interiores.

Dónde se ha comprado Woody Allen la casa

La casa que se ha comprado Allen en Barcelona está en el barrio de Gràcia, en concreto en El Putxet, que podíamos establecer entre Gràcia y también el barrio del distrito de Sarriá-San Gervasio de la ciudad de Barcelona.

Si nos centramos en Gràcia, hay que destacar que es uno de los barrios más populares. Los vecinos suelen convivir con una oleada de turistas que lo eligen por cantidad de encantos.

Sus calles y plazas son recónditas, anteriormente fue un pueblo, puesto que recibe el nombre de la Vila de Gràcia. Son tradicionales sus fiestas mayores, el 15 de agosto, cuando las calles se engalanan por los vecinos para que sean las más bonitas. Luego hay un concurso para elegir la que gusta más.

A su vez, hay tiendas modernas que conviven con las de siempre, con cantidad de tiendas vintage o de segunda mano. Hay dos mercados, además de cines y una gran cantidad de restaurantes.

Uno de los encantos más destacados de esta zona es que alberga el famoso Park Güell, que está entre los barrios de La Salut, Vallcarca-Penitents i El Coll, y además limita con el del Carmelo.

Más sobre el barrio donde ha comprado casa Woody Allen

Según el Ayuntamiento de Barcelona, el casco antiguo del barrio que le da nombre no ha dejado nunca de reivindicar con orgullo su pasado como municipio independiente (se agregó a la ciudad en 1897), y el nuevo mapa de barrios lo reconoce oficializando el topónimo Vila de Gràcia para denominar esta unidad de casi 50.000 habitantes, calles pequeñas y bulliciosas y numerosas plazas.

En el norte, el otro centro neurálgico del distrito, Vallcarca, añade a la denominación tradicional el topónimo de la zona de los Penitents, por la vinculación histórica entre los dos territorios. Por el contrario, el Coll gana entidad propia como barrio y se separa de Vallcarca. Los otros dos barrios del distrito son los del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, un sector más reciente y, por este motivo, autónomo de la Vila, y el de la Salut. Los límites de este último barrio se han ampliado por ambos lados del tramo de la Travessera de Dalt, donde se está llevando a cabo un proyecto de reducción del tráfico que mejorará la comunicación entre los dos lados de esta vía.

Los restaurantes a los que puedes ir en este barrio

Sr. Antúnez

El Grup Amicks ha reabierto uno de los enclaves más legendarios del barrio de Gràcia con el nacimiento de Sr. Antúnez. El nuevo local, ubicado en la emblemática esquina de C/ Neptú con C/ Luis Antúnez, es un homenaje directo a su propia historia: adopta el nombre del antiguo y querido bar de tapas, Antúnez, y de la calle que lo acoge, mientras que su esencia conecta con un pasado de alto copete en herencia del mítico Mrs. Browns, punto de encuentro de la jet set y la farándula barcelonesa en los años 80.

Oz

Ubicada en la emblemática Plaça de la Vila de Gràcia, Oz Bakery es el proyecto de Ronit Stern, la reconocida chef detrás de éxitos como La Balabusta y Auto Rosellón. Este espacio se erige como un auténtico santuario para los amantes del pan, la bollería y las delicias gastronómicas.

En Oz, sí, el pan es protagonista: hay más de una decena de variedades ecológicas elaboradas con masa madre, desde hogazas clásicas hasta opciones más creativas, y como el pan es protagonista, también lo son sus bocadillos.