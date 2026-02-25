‘Heat 2’ cumple el sueño de cualquier cinéfilo: Christian Bale y Leonardo DiCaprio en la misma película

Cuando creíamos que La odisea iba a ser la mayor concentración de estrellas de Hollywood, el reciente anuncio del casting final de Heat 2 ha superado cualquier expectativa: Christian Bale ha confirmado su participación y compartirá elenco con Leonardo DiCaprio. Las dos leyendas de la industria participarán en la secuela tardía que volverá a dirigir Michael Mann, adaptando la novela homónima publicada en el verano de 2022 por el propio Mann y la escritora Meg Gardiner. El proyecto destinado a llegar a las salas de cine en 2027 está producido por Amazon MGM y funcionará como una especie de precuela y secuela, narrando el pasado de los protagonistas originales y la huida posterior del personaje de Chris Shiherlis, al que Val Kilmer dio vida en la primera película.

El actor galés confirmó de manera oficial su participación, sin que todavía exista comunicación abierta de la asignación de roles dentro del reparto. Aunque todo parece indicar que en Heat 2, Bale encarnará a la versión joven del Teniente Vincent Hanna (Al Pacino) y DiCaprio a la del escurridizo ladrón, Neil McCauley (Robert De Niro). Desde el anuncio del desarrollo por parte Mann se han barajado muchos nombres para la continuación como Adam Driver, Austin Butler o Bradley Cooper. Pero por el momento, el hermetismo momentáneo del estudio nos lleva a pensar que estos podrían ser tanto actores corales que diesen forma a una selección de un elenco todavía más brutal, como los intérpretes destinados a dar vida a los personajes de Pacino y De Niro.

‘Heat 2’ Bale y DiCaprio juntos en un proyecto

De confirmarse oficialmente el reparto protagonista de Heat 2, Bale y DiCaprio marcarían una primera colaboración en pantalla histórica como la que tuvieron en su momento Pacino y De Niro con la primera Heat o la carismática dinámica de DiCaprio con Brad Pitt en Érase una vez en Hollywood (2019).

DiCaprio nunca se ha puesto a las órdenes de Michael Mann. Pero Bale sí tuvo una presencia memorable en el thriller Neo-noir Enemigos públicos (2009), donde el ganador del Oscar interpretó a Melvin Purvis, el agente del FBI que inició la caza del atracador de bancos, John Dillinger (Johnny Depp).

La revelación de la noticia se dio por primera vez en una entrevista donde el periodista Jake Hamilton en Fox 32 News charló con un Bale que aseguraba estar filmando escenas para el proyecto.

La historia de una secuela poco convencional

A diferencia de la primera parte, centrada en la ciudad de Los Ángeles, Heat 2 enfocará su acción en Chicago. Pero esa no será la novedad más llamativa de una secuela que de forma ambiciosa, intentará plasmar dos líneas temporales. La primera se remontará a los 80 con el pasado de Hanna y McCauley, mientras que la segunda se contextualizará en los inicios del siglo XXI.

En su estreno, Heat fue recibida con críticas mixtas y ninguna nominación a los Oscar. Con el paso del tiempo, su esencia e impacto cultural la elevaron a la condición de título de culto erigiéndose como uno de los mejores largometrajes de los 90.