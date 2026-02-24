Tráiler de ‘Backrooms’: la cinta de terror más esperada está dirigida por un youtuber de 20 años

El terror es con diferencia, el género que mejor está sabiendo explorar y expandir la creatividad audiovisual. No es necesario ir demasiado lejos para demostrarlo. El mayor ejemplo lo encontramos en Los pecadores, un filme original de vampiros que con 16 consideraciones a las estatuillas doradas, acaba de batir cualquier récord en las nominaciones de los Oscar 2026. Sin embargo, más allá de la inminente alfombra roja, el futuro calendario fílmico no para de demandar nuevas películas de miedo y ahora A24 acaba de publicar el primer e inquietante tráiler de Backrooms, el esperado título que apunta a ser un nuevo fenómeno para la tipología del cine de horror y que además, cuenta con la dirección de un jovencísimo director de 20 años.

Producida por el popular sello independiente y Blumhouse, la compañía especializada en terror, Backrooms es un reinicio de los vídeos con los que Kane Parsons ha arrasado en internet explotando una idea del subgénero found footage (metraje encontrado). Aunque eso sí, en esta expansión fílmica, el argumento se desarrollará más allá de lo que mostraba aquella serie destinada a YouTube, cuyos fragmentos acumulan casi 100 millones de visualizaciones en todo el mundo. El origen del concepto de «Backrooms» nació en un hilo de 4chan, como una de esas historias creepypastas (relatos cortos de terror creados en internet) que terminan teniendo un tremendo éxito viral.

Según revelan desde el proyecto, la trama sigue a una psicóloga que se enfrenta a un mundo inexplicable y aterrador cuando uno de sus pacientes desaparece misteriosamente en una especie de dimensión alternativa. Ese lugar se denomina «Backrooms». La protagonista deberá sumergirse en toda una espiral de pasillos laberínticos que cuentan con oficinas amarillas y terroríficas criaturas, si quiere rescatar a su paciente y conseguir escapar del del espacio liminal.

Tráiler de ‘Backrooms’

Con muy poco, el adelanto consigue trasladarnos la angustiosa idea de ese lugar frío y aparentemente abandonado. El tráiler de Backrooms nos presenta una estancia en la que la cámara va bajando, mostrándonos una especie de carrusel vertical en el que el lugar se repite con diversas variaciones, cada vez más extrañas y herméticas hasta llegar a los característicos pasillos amarillentos de la enigmática leyenda paranormal.

You are not supposed to be here. BACKROOMS, a Kane Parsons film starring Chiwetel Ejiofor and Renate Reinsve. In theaters 05.29.26 pic.twitter.com/dZk0XVzERx — A24 (@A24) February 24, 2026

De fondo escuchamos un diálogo en off entre la psicóloga y su paciente en el que este, describe el espacio que ha encontrado. «En realidad, es más como si las recordara. Y cuantas más veces recuerda algo, menos lo hace», se puede escuchar del personaje masculino.

En el reparto encontramos a Renate Reinsve, actualmente nominada al Oscar por su papel en Valor sentimental y a Chiwetel Ejiofor, nominado a la estatuilla dorada por su trabajo en 12 años de esclavitud. La actriz noruega da vida a la psicóloga y Ejiofor al paciente. Tras ellos, encontramos a Mark Duplass, Finn Bennet, Lukita Maxwell, Avan Jogia y Chelah Horsdal completando el elenco secundario.

¿Cuándo se estrenará?

Backrooms tiene programado un estreno en Estados Unidos el próximo 29 de mayo. En España por el momento, no disponemos de una fecha oficial para su llegada a las salas.