Fue la mejor película de terror del 2025 y acaba de llegar a Movistar Plus: te hará apartar la mirada

El cine de horror vive un momento pletórico, gracias a toda una serie de historias originales que contrastan-en gran medida-con el abuso generalizado de las propiedades intelectuales en Hollywood. El año pasado tuvimos ejemplos como The Monkey o Weapons y en esta edición de los Oscar, Los pecadores es la propuesta con más nominaciones a las estatuillas doradas. Sin embargo, para un servidor ninguna de estas apuestas puede rivalizar con la mejor película de terror del 2025 que acaba de aterrizar en Movistar Plus. El segundo y angustioso filme de los hermanos Philippou, Devuélvemela.

Producida por A24, la película de terror de Danny y Michael Phillippou ya está disponible en el catálogo de Movistar bajo suscripción, mientras que los clientes de Prime Video, Apple TV y Rakuten TV pueden disfrutar de ella bajo la opción de compra o alquiler. La historia detrás de estos dos jóvenes cineastas gemelos está intrínsecamente relacionada con el auge de internet, pues siendo apenas unos adolescentes ya se iniciaron en la realización de vídeos en el patio de su casa en Australia. No obstante, fue en 2022 cuando estrenaron Háblame, una de las mejores óperas primas del cine reciente que, aparte de recibir la unanimidad de la crítica especializada, logró ser un éxito de taquilla total recaudando 92 millones de dólares a partir de un presupuesto de 4 millones y medio. El triunfo fue tal que el próximo año rodarán junto al estudio independiente la segunda parte. Pero antes, los Phillippou quisieron dar un paso más allá en su consagración como directores, elevando su puesta en escena y creando una ambiciosa atmósfera opresiva que obligará a muchos espectadores a apartar la mirada.

La mejor película de terror acaba de estrenarse en Movistar Plus

La trama se centra en dos hermanos huérfanos, Andy de 17 años y su hermana pequeña con ceguera parcial, Piper. Estos tras el fallecimiento de su padre son adoptados por una mujer que vive aislada en el bosque. Al poco tiempo de instalarse, Billy descubre que algo no va bien en el lugar y que tanto él como Piper corren peligro.

Los jóvenes actores que interpretan a los hermanos son Billy Barrat, a quien pudimos ver brevemente en Kraven the Hunter (2024) y la debutante Sora Wong. Aunque si hay un miembro del reparto que destaca por encima del resto, esa es la fantástica dos veces nominada al Oscar, Sally Hawkins. La actriz da un auténtico recital construyendo a una antagonista tan terrorífica como vulnerable que, marcada por la tragedia, realiza un meticuloso ejercicio de equilibrismo entre lo brutal y los rasgos más humanos de su personaje.

El resto del elenco se configura con Jonah Wren Phillips, Sally-Anne Upton, Stephen Phillips, Olga Miller, Liam Damons, Mischa Heywood y Alina Bellchambers.

No es para todo el mundo

Tal y como les ocurría con Háblame, los Philippou vuelven a poner encima de la mesa un punto de partida fatalista que convierte a Devuélvemela en un metraje de una intensidad dramática casi hermética. Un all in que podría estar abocado al desastre y que en cambio, respira un aire a tragedia griega absorbente.

Algunos la tildarán de excesiva, pero es precisamente su violencia y representación del duelo lo que la convierte en un espeluznante retrato aterrador de nuestras miserias terrenales, aunque aquí se reflejen en el plano sobrenatural.