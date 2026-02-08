Esta película promete ser el nuevo fenómeno del terror en 2026: A24 vuelve a potenciar un debut increíble

Ante la falta de nuevas licencias comerciales, la industria del entretenimiento audiovisual está recurriendo más que nunca a las propiedades intelectuales establecidas. Hasta el punto de vivir, secuelas tardías como Top Gun: Maverick o live action de claro impacto nostálgico con los estrenos de Blancanieves o Lilo & Stitch. Pero incluso este páramo creativo tiene una excepción en el séptimo arte actual. Sí, nos referimos al género del horror. Ignoradas habitualmente en la temporada de premios, las historias de miedo son las únicas que mediante una variedad temática desafiante, han conseguido plasmar relatos memorables y perdurables en la memoria de los cinéfilos. Por eso, no es de extrañar que el terror en 2026 vuelva a ser una tendencia inevitable con una gran favorita en el horizonte: Undertone.

La tipología fílmica del miedo está funcionando como un altavoz mediático enorme para los nuevos autores. Ahí está el trabajo de los hermanos Philippou o voces como la de Zach Cregger, quien con Barbarian y Weapons ya posee el estatus de cineasta de culto. Todavía es pronto para saber si el terror de la cartelera del 2026, hará lo propio con Undertone y su director, Ian Tuason. Sin embargo, tras su ópera prima con A24, el realizador canadiense ya cuenta con el apoyo de la major Paramount Pictures y el sello Blumhouse para liderar la próxima entrega de la saga Paranormal Activity. No obstante y antes de que dicho salto se produzca el próximo año, ¿de qué trata realmente Undertone? ¿qué dice la crítica especializada? ¿Cuándo llegará a las salas de cine españolas?

La mejor película de terror del 2026: ¿de qué va ‘Undertone’?

La sinopsis oficial de Undertone es la siguiente: «La presentadora de un podcast sobre cosas espeluznantes se muda a casa de su madre enferme para cuidarla. Pero cuando comienza a recibir grabaciones de una joven pareja que experimenta ruidos paranormales, la presentadora comenzará a observar que la historia de la mujer refleja la suya propia, arrastrándola a un destino del que no podrá escapar».

El reducido reparto está liderado por Nina Kiri, quien da el salto protagonista tras apariciones secundarias en series como El cuento de la criada o See. Acompañándola están Kristen Holden-Ried, Michelle Duquet y Keana Bastidas completando el elenco principal.

«the scariest movie you’ll ever hear.» undertone is unleashed in theaters friday march 13th pic.twitter.com/s33O4sHmCM — A24 (@A24) February 5, 2026

Las principales reseñas de la crítica norteamericana ponen el valor el debut de Tuason, sobre todo en su dominio del diseño de sonido y cómo este puede llegar a ser escalofriante a la par que efectista. Por el momento, Undertone posee un 88% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes. Ahora, sólo falta ver si los espectadores y los acólitos del género terminan adoptando al filme como uno de esos títulos indispensables en esta nueva ola del horror audiovisual.

¿Cuándo llega a los cines españoles?

Sabemos que esta esperada cinta de terror del 2026, llegará a las salas de cine estadounidenses el 13 de marzo. Aunque desgraciadamente, Undertone no tiene todavía una fecha oficial de proyección en el patio de butacas español.