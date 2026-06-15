España blinda su plan climático con 1.500 millones y suma 176 medidas nuevas hasta 2030

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) estrena un nuevo Programa de Trabajo 2026-2030 con 176 medidas para reforzar la resiliencia de España frente al calor extremo, las inundaciones, las sequías y otros riesgos derivados del cambio climático.

El nuevo programa da continuidad al primer Programa de Trabajo del PNACC, ejecutado entre 2021 y 2025, que movilizó una inversión estimada de 1.500 millones de euros para desarrollar 255 medidas en toda España. Esa cifrae constituye, hasta ahora, la principal referencia económica del plan.

176 medidas hasta 2030

El nuevo documento ha sido elaborado con la participación de 19 ministerios y orienta la acción de la Administración General del Estado y otras entidades públicas estatales durante la segunda mitad de la década. Su objetivo es proteger a la población frente a unos impactos climáticos cada vez más intensos.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó que el nuevo programa «organiza la acción de la Administración General del Estado para proteger a las personas».

Entre sus prioridades figuran el refuerzo de la prevención de los impactos del calor extremo sobre la salud y el impulso de actuaciones para adaptar las ciudades a las altas temperaturas.

Los riesgos más urgentes

El plan responde a los resultados de la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España (ERICC 2025), que identifica como especialmente urgentes los riesgos asociados al calor extremo, las inundaciones, las sequías prolongadas y la pérdida de biodiversidad en el conjunto del territorio.

A ellos se suman los daños sobre infraestructuras y servicios esenciales y el deterioro de las condiciones de vida en los entornos urbanos, ámbitos en los que se concentran buena parte de las 176 medidas del nuevo programa.

Diez servicios climáticos

Entre las actuaciones previstas destaca la creación de 10 nuevos servicios climáticos, que facilitarán información especializada para apoyar la toma de decisiones en sectores especialmente sensibles a las condiciones climáticas, como la agricultura o la producción de energías renovables.

Estos servicios se integrarán en la futura Plataforma de Servicios Climáticos, una de las principales novedades del nuevo programa. La plataforma busca mejorar el conocimiento y las proyecciones climáticas para anticipar riesgos y orientar la toma de decisiones públicas.

Refugios frente al calor

En el ámbito de la salud, el programa prevé la puesta en marcha de una Red Estatal de Refugios Climáticos y el refuerzo de las políticas de prevención frente al calor extremo, especialmente dirigidas a los colectivos más vulnerables, como la infancia y las personas mayores.

Asimismo, se impulsarán nuevas medidas para mejorar la prevención frente a inundaciones, promover la rehabilitación energética y climática de edificios y proteger el litoral frente al avance del mar y los temporales costeros.

Más allá de la salud

El nuevo programa también busca aumentar la resiliencia de infraestructuras críticas, como las redes de transporte y los sistemas energéticos, frente a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Estas medidas se suman a las orientadas a sectores como la agricultura, las costas o el turismo.

El anuncio se realizó en Barcelona, en el marco de las Jornadas por el Clima: adaptando la ciudad a los retos climáticos, con la participación del alcalde, Jaume Collboni. La adaptación urbana es uno de los ámbitos prioritarios de las políticas climáticas.

Ciudades más resilientes

El Programa de Trabajo incorpora medidas específicas para integrar los riesgos climáticos en el diseño, la construcción y la gestión de las infraestructuras urbanas. También busca mejorar el confort térmico, ampliar las soluciones basadas en la naturaleza y reforzar la respuesta de los servicios públicos locales.

La vicepresidenta también subrayó que el nuevo programa busca mejorar la integración y la resiliencia frente al cambio climático, además de reforzar el conocimiento y las proyecciones climáticas para anticipar riesgos en las ciudades.

Equidad y financiación

El documento presta una atención especial a los grupos y territorios más vulnerables, incorporando criterios de equidad social y territorial en el diseño de todas las medidas de adaptación previstas para el periodo 2026-2030.

La inversión del PNACC se nutre de fuentes diversas: los fondos europeos del Marco Financiero Plurianual y Next Generation EU, entre ellos el FEDER, el FEAGA, el FEADER y el FEMP, además de los programas LIFE y Horizonte Europa, fondos nacionales como PIMA Adapta y la financiación privada.

A estas fuentes se suman los 1.500 millones de euros movilizados por el primer Programa de Trabajo, una cifra que da idea del volumen de recursos necesarios para sostener el segundo programa y sus 176 medidas hasta 2030.

19 ministerios implicados

El Programa de Trabajo 2026-2030 es resultado de un proceso de elaboración colectiva en el que, además de los 19 ministerios, han participado comunidades autónomas, entidades locales, la comunidad científica y organizaciones sociales de toda España.

El borrador del nuevo programa se encuentra actualmente en periodo de información pública, abierto hasta el 14 de julio, por lo que administraciones, personas expertas y ciudadanía podrán enviar sus aportaciones antes de la aprobación definitiva del documento.

Con esta nueva hoja de ruta, el Gobierno refuerza el papel de la adaptación como uno de los pilares de la acción climática y avanza en el cumplimiento de los compromisos recogidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en los marcos europeos e internacionales de adaptación.