Es la comedia favorita de Clint Eastwood y sólo está en Prime Video: «No puedes dejar de reír»

La comedia no es el género en el que todos pensamos cuando se nos viene a la mente la imagen de Clint Eastwood. El último llanero solitario de Hollywood es conocido por sus antihéroes y por dramas solemnes que consiguen ponernos el corazón en un puño, pero la risa o el humor disparatado no han sido nunca su punto fuerte. Sin embargo, incluso un perfil épico y hierático como Eastwood tiene que dejar rienda suelta a la carcajada irreverente y desenfadada que nos brinda el séptimo arte y, por suerte, los suscriptores de Prime Video pueden ver la película con la que el actor y director siempre se parte de risa.

Aunque casi siempre lo imaginemos con su poncho del oeste o cerrando un ojo para apuntar a su objetivo, el cuatro veces ganador del Oscar también tiene en su filmografía cintas ligeras que buscaron en su momento, simplemente, sacar una sonrisa a los espectadores. Ahí está Bronco Billy (1980), Dos mulas y una mujer (1970), El cadillac rosa (1989) o la buddy film de Michael Cimino, Un botín de 50.000 dólares (1974). Producciones que demuestran que la comedia es, del mismo modo, un caballo que Eastwood puede domar con brío.

No obstante, ¿cuál es la cinta que consigue romper la seriedad de esta leyenda del celuloide? Pues no es otra que la desvergonzada Tropic Thunder (2008), la cinta con la que Ben Stiller parodió no sólo al género bélico, sino a toda la industria.

La comedia favorita de Clint Eastwood: una sátira perfecta de Hollywood

Para encontrar los halagos de Eastwood al filme de Paramount Pictures, debemos remontarnos a una entrevista de Entertainment Weekly publicada en 2008:

«Tropic Thunder es una burla genial de Hollywood. Da la sensación de que se lo pasaron muy bien haciéndola y Robert Downey Jr. está genial. Cuando revientan la cabeza a ese tipo, no puedes dejar de reír».

Casi dos décadas después de su estreno, el filme escrito entre Stiller, Justin Theroux y Etan Cohen es a día de hoy un filme de culto que sigue funcionando a las mil maravillas. Recaudó 195,7 millones de dólares, obtuvo una nominación al Oscar para Downey Jr. y, por el camino, nos regaló una de las interpretaciones (y bailes) más histriónicas de Tom Cruise.

Actualmente, sólo está disponible bajo suscripción en Prime Video y en Google Play, Apple TV y Rakuten TV, con opciones de alquiler o compra.

¿De qué trata realmente ‘Tropic Thunder’?

La trama nos sitúa en la selva del sureste de Asia, donde comienza un rodaje sobre la guerra de Vietnam que reúne a varias estrellas de Hollywood. Lo que no sabe el equipo es que, para ahorrarse dinero, los productores los han infiltrado en un conflicto bélico de verdad, poniendo en riesgo sus vidas.

Acompañando a Stiller y a la estrella de Marvel, el elenco principal de la cinta se completa con la participación de Jack Black, Brandon T. Jackson, Jay Baruchel, Nick Nolte, Steve Coogan y Danny McBride, entre otros.