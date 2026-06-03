Clint Eastwood (96 años) se retira y en HBO Max puedes ver su última película: un adiós fílmico perfecto

Por su edad era un secreto a voces, aunque los más románticos pensaban que su presencia seguiría siendo tan incombustible como su cine. Clint Eastwood está oficialmente retirado de la industria audiovisual a los 96 años. La noticia la dio hace algunos días su propio hijo, Kyle Eastwood, un músico de jazz que ha sido durante mucho tiempo un habitual colaborador musical de la filmografía de su padre. Como actor, el último llanero solitario de Hollywood es todavía una leyenda viva. Pero, fue sin embargo, su faceta de cineasta lo que elevó su condición artística al escalón del mito. Sus obras maestras se cuentan por decenas; no obstante, hoy nuestro homenaje particular a Eastwood va de la mano de la que fue su despedida real de la profesión: Jurado Nº2 está en HBO Max y representa el cierre fílmico de una carrera inimitable.

Estrenado en 2024, este drama judicial tuvo un nulo recorrido por la temporada de premios por culpa de Warner Bros. La major cercenó intencionadamente las posibilidades del título que quería bajo toda costa, estrenar directamente en el streaming. Tras la presión de la productora y seguramente del propio Eastwood, Jurado Nº2 pasó por las salas antes de aterrizar en la plataforma de HBO. Eso sí, el estudio le dio una proyección limitada, con presencia en menos de 50 salas dentro del territorio estadounidense y sin ninguna campaña de promoción al no confiar en su rentabilidad económica. A pesar de la paupérrima distribución, la cinta cosechó grandes críticas, convirtiéndose en una de las películas más queridas de la temporada cinematográfica.

‘Jurado Nº2′: la otra cara de ’12 hombres sin piedad’

El largometraje nos pone en la piel de Justin Kemp (Nicholas Hoult), un hombre de familia que con tiempo y dedicación ha conseguido vencer las adicciones de su pasado. Un día es convocado para ser jurado en un juicio por homicidio. El caso parece claro, con un hombre con antecedentes violentos en el banquillo de los acusados. Pero hay algo que atormenta a Kemp: con los hechos encima de la mesa, el crimen coincide con la noche lluviosa en la que atropelló a algo que creía que era un ciervo.

La despedida fílmica de Eastwood, a través de un preciso guion de Jonathan Abrams, funciona como la otra cara de la moneda de 12 hombres sin piedad (1957). Pues, si en aquella ópera prima de Sidney Lumet un hombre sembraba la duda razonable de un caso de asesinato, aquí se deconstruye ese ideal para radiografiar la culpa individual y los límites de la moral. Un ejercicio clásico de contención que supone la guinda final a una filmografía inmortal.

Junto a Hoult, el elenco del largometraje se completa con Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland, Chris Messina, Zoey Deutch, Cedric Yarbrough, Gabriel Basso y Leslie Bibb.

Lo mejor de Eastwood está en HBO

Aparte de contar con Jurado Nº2 en su catálogo, el cine de Eastwood mantiene una reducida pero imponente presencia dentro del abanico de contenidos de HBO. Estas son algunas de las joyas que podemos encontrar en la marca de vídeo bajo demanda propiedad de Warner:

Million Dollar Baby (2004)

(2004) Gran Torino (2008)

(2008) J. Edgar (2011)

Después, el streaming general tiene también algunos de sus mejores trabajos: