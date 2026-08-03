Cristiano Ronaldo convierte sus vacaciones en Mallorca en un entrenamiento de élite junto a Cristiano Jr.

Cristiano Ronaldo continúa disfrutando de sus vacaciones de verano en Mallorca, donde ha encontrado el escenario perfecto para desconectar antes de retomar sus compromisos con el Al-Nassr. Lejos de la presión de los terrenos de juego, el futbolista portugués mantiene intacta una de sus grandes señas de identidad: la disciplina. Y es que, incluso durante su descanso estival, el astro luso no renuncia a sus rutinas de entrenamiento. Las cámaras han captado al delantero en una jornada centrada en el deporte, acompañado por su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr., en una muestra más de la estrecha relación que mantienen.

Las imágenes muestran el momento en el que la furgoneta de Cristiano Ronaldo llega a las instalaciones de un gimnasio de la isla. Antes de la entrada del vehículo, también se puede ver el despliegue del equipo de seguridad que acompaña habitualmente al futbolista y que vela por su privacidad en cada uno de sus movimientos. La discreción ha sido una constante durante toda su estancia en Mallorca, aunque eso no ha impedido que el portugués haya sido fotografiado en algunos de sus planes familiares.

Tras acceder al recinto deportivo, Cristiano dedicó parte de la jornada a entrenar y a mantenerse en forma, una costumbre que nunca abandona, ni siquiera en vacaciones. Posteriormente, las cámaras captaron el momento en el que el delantero se sube de nuevo a la furgoneta para abandonar el gimnasio. Instantes después hace lo propio Cristiano Ronaldo Jr., quien también participa de esta intensa rutina deportiva junto a su padre. Finalmente, el vehículo abandona las instalaciones mientras puede verse al futbolista en el interior antes de marcharse definitivamente del lugar.

Esta sesión deportiva llega apenas unas horas después de que padre e hijo fueran vistos disfrutando de otra de sus grandes aficiones: el pádel. Cristiano Ronaldo aprovechó uno de sus días de descanso para disputar un partido junto a Cristiano Jr., una imagen que volvió a poner de manifiesto la excelente conexión que existe entre ambos. El joven, que sigue los pasos de su padre tanto en el fútbol como en su pasión por el deporte en general, compartió con él una jornada marcada por la complicidad y el buen ambiente. Además, el plan también contó con la presencia de Georgina Rodríguez, que quiso acompañar a ambos durante la actividad. La influencer continúa disfrutando de unas vacaciones muy activas junto al futbolista y sus hijos, alternando jornadas de navegación, excursiones y momentos deportivos. De hecho, en los últimos días ha sido ella misma quien ha mostrado algunos detalles de esta escapada mallorquina a través de sus redes sociales.

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Bajo el título «Cuento de hadas», Georgina compartió un amplio álbum de fotografías y vídeos en los que aparece disfrutando de algunos de los rincones más espectaculares de Mallorca. Entre las imágenes destaca una instantánea junto a Cristiano Ronaldo y Cristiano Jr. bajo una pequeña cascada, además de diferentes escenas en las que la modelo confesaba haber cumplido uno de sus sueños: bañarse bajo una caída de agua natural. También dedicó cariñosos mensajes tanto al futbolista como a su hijo mayor, al que definió como un joven con talento para todo lo que se propone.

Las publicaciones también dejaron ver algunos de los momentos más íntimos de la familia a bordo del impresionante yate CG Mare, la embarcación de casi 27 metros de eslora que Cristiano y Georgina utilizan durante sus vacaciones y que lleva las iniciales de ambos. Allí han disfrutado de jornadas de navegación por las aguas cristalinas del Mediterráneo, consolidando una tradición familiar que, según ha contado la propia Georgina, repiten cada verano junto a Cristiano Jr. La escapada a Mallorca ha estado rodeada, además, de numerosos rumores sobre una posible boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. En las últimas semanas diversas informaciones apuntaban a que la pareja podría darse el «sí, quiero» durante el verano, incluso situando Portugal como el posible escenario del enlace. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado esos rumores y, por ahora, no existe una fecha oficial para una ceremonia que continúa siendo objeto de especulación.