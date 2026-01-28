Dónde ver ‘Los pecadores’ en España: en qué plataformas está la película con más nominaciones a los Oscar 2026

Las nominaciones a la próxima alfombra roja trajeron, como cada año, ausencias destacadas y sorpresas. Una de las primeras fue el ostracismo de Wicked: Parte dos en las categorías técnicas y artísticas o también, la falta de una nominación por el brillante desempeño de Chase Infinity en Una batalla tras otra. Aunque claro está, todavía estaba por ver con el recuento final, la que es por el momento la gran noticia de esta 98ª edición de las estatuillas de Hollywood: Los pecadores es la película con más nominaciones en los Oscar 2026.

Por supuesto, la noticia no queda sólo ahí. Porque en realidad, el impacto del trabajo de Ryan Coogler se ha traducido en un hito significativo, siendo el largometraje con más nominaciones en la historia de los premios de la Academia. Los pecadores opta a 16 candidaturas, superando a las tres cintas que hasta ahora, compartían el récord de 14 nominaciones: Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) y La la land (2016). De ellas, la única que no terminó llevándose la consideración a mejor película fue el musical de Ryan Gosling y Emma Stone. Habrá que esperar al próximo 16 de marzo para ver la cantidad de efigies doradas que termina llevándose Los Pecadores en los Oscar 2026. Pero todo apunta a una victoria holgada para Paul Thomas Anderson y Una batalla tras otra en las categorías reinas.

¿Dónde podemos ver ‘Los pecadores’? la gran candidata de los Oscar 2026

Al ser una producción de Warner Bros., Los pecadores se encuentra disponible bajo suscripción en la plataforma de HBO Max. El filme está en el catálogo del servicio de vídeo bajo demanda desde finales de octubre del 2025 y desde hace menos tiempo, los clientes de Movistar Plus también pueden encontrarla en su abanico de contenidos.

Por otra parte, bajo la opción de alquiler o compra, Los pecadores está igualmente al alcance de los suscriptores de Rakuten TV, Filmin, Apple TV y Prime Video.

¿De qué trata este thriller sobrenatural?

Antes de ver Los pecadores, los espectadores deben tener en cuenta que a pesar de su cuidada estética profundamente cinematográfica, la cinta de Coogler respira por sus poros toda una serie de homenajes al terror de la serie B. Así, los amantes del género pueden ver reflejada en ella a títulos como Abierto hasta el amanecer (Robert Rodriguez, 1996) o La cosa (John Carpenter, 1982). Todo ello empaquetado en el territorio del blaxploitation y aupado por una banda sonora que actúa como vehículo integrador y liberador de las minorías víctimas de la segregación racial.

La sinopsis oficial nos pone en la piel de dos hermanos gemelos (Michael B. Jordan), que regresan a su tierra natal tras permanecer varios años en Chicago. Su objetivo no es otro que el de montar un club de música para su comunidad. Lo que no saben es que el vibrante sonido del blues despertará un peligroso y oscuro mal.

Aparte de B. Jordan, el reparto de Los pecadores se completa con Hailee Steinfeld, Miles Caton, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo, Jack O’Connell, Jayme Lawson y Omar Benson Miller, entre otros.

¿Cuántos Oscar podría llevarse?

Como ya hemos comentado, tanto la consideración a la mejor película como la dirección son dos Oscar bastante claros para Una batalla tras otra.

Después habría que analizar la evidente sobrecarga de nominaciones que posee la película. Sobre todo en la categoría interpretativa, donde aparecen nominados Michael B. Jordan, Delroy Lindo y Wunmi Mosaku. Los premios más probables para Los pecadores son el de mejor banda sonora (Ludwig Göransson), fotografía (Autumn Durald) y la principal novedad de los Oscar 2026, la sección de mejor dirección de casting.