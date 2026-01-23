Dónde ver ‘Una batalla tras otra’, la película favorita para los Oscar 2026 en streaming online

Hace poco más de un día, la Academia de Hollywood emitió su lista de películas nominadas a los Oscar 2026. Como es habitual cada año, la noticia llegó cargada de ausencias. Ahí está la falta de Un simple accidente en categorías como mejor película y dirección o el ostracismo a la actuación de Paul Mescal en Hamnet. En el lado positivo la gran sorpresa la dio Los pecadores, batiendo el récord histórico de nominaciones al optar a 16 categorías diferentes. Eso sí, a pesar de la ingente cantidad de candidaturas que posee el proyecto de Ryan Coogler, no se espera ver un sorpaso que evite el triunfo en las grandes categorías para Una batalla tras otra. Pero ¿en qué plataforma de streaming podemos ver la colosal obra de Paul Thomas Anderson?

Nominada a 13 galardones, Una batalla tras otra versiona la compleja novela Vineland de Thomas Pynchon. Un libro que narra los movimientos radicales de los años 70, adaptados al campo del libreto por parte del propio PTA. En su ambiciosa representación audiovisual, el cineasta de Magnolia y El hilo invisible, converge en una sátira política cargada de dobles lecturas. Más allá de la visión cinematográfica del realizador estadounidense, la cinta se sostiene gracias al enorme y talentoso trabajo de sus intérpretes. Desde la madurez profesional consolidada de estrellas como Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro a las sorprendentes actuaciones de Chase Infiniti y Teyana Taylor con perfiles tan novicios como magnéticos.

Una batalla tras otra está nominada en los Oscar 2026 a las siguientes categorías:

Mejor película

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson

Mejor actor principal: Leonardo DiCaprio

Mejor actor de reparto: Sean Penn

Mejor actor de reparto: Benicio del Toro

Mejor actor de reparto: Teyana Taylor

Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson

Mejor montaje: Andy Jurgensen

Mejor fotografía: Michael Bauman

Mejor banda sonora: Jonny Greenwood

Mejor diseño de producción

Mejor dirección de casting

Mejor sonido

¿Dónde podemos ver ‘Una batalla tras otra’?

Los suscriptores de HBO Max pueden ver Una batalla tras otra desde el pasado 19 de diciembre. El filme de Warner también está disponible en Movistar Plus (ficción total) y bajo alquiler o compra en Apple TV, Rakuten TV, Filmin y Prime Video.

La trama se centra en un ex revolucionario que lleva una vida tranquila y en pleno anonimato con su hija. Sin embargo, la aparición de un enemigo del pasado le lleva de nuevo a la acción en una persecución sin límites, cargada de violencia y pura tensión política. Sus más de dos horas y media de metraje no debería asustar al público: Una batalla tras otra posee un ritmo in crescendo, apoyado en la tensión constante de la partitura de Jonny Greenwood.

Sus posibilidades en los Oscar 2026

Tras arrasar en la mayoría de galas y ceremonias, el desempeño de Paul Thomas Anderson mantiene la condición de favorita en los premios principales. Mejor película y director son sus bazas contrastadas, pero del mismo modo tiene grandes posibilidades en las categorías interpretativas de reparto, así como en la novedosa sección de dirección de casting.

Como contrapunto, Los pecadores, F1 y Frankenstein tendrán un gran peso en las categorías técnicas. Condición que seguramente mermará la cantidad final de estatuillas doradas para Una batalla tras otra.