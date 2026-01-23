Ya en cines: con 8 nominaciones en los Oscar, el duelo de ‘Hamnet’ llega a la cartelera

El reciente anuncio de los Oscar 2026 ha coincidido con la llegada a nuestra cartelera de dos largometrajes con presencia en la alfombra roja. Por un lado tenemos la estimulante cinta de animación, Arco. Una producción francesa que podría amargarle la edición a Disney y Netflix, si Zootrópolis 2 y Las guerras k-pop no consiguen convencer a la Academia. Por el otro lado tenemos a Hamnet, el gran estreno del fin de semana. Aún con sus ocho nominaciones a los Oscar, lo tendrá complicado con rivales como Una batalla tras otra o Marty Supreme. Pero sin duda, la adaptación de la novela homónima de Maggie O’Farrell sigue siendo el mayor atractivo para esta ventana de exhibición. A continuación, repasamos las principales novedades que están disponibles desde hoy mismo en la taquilla española:

Los mejores estrenos de la cartelera

‘Hamnet’

Ganadora del Oscar en 2021 por Nomandland, Chloé Zhao regresa con otra trágica historia sobre el duelo. Un drama que nos cuenta la historia de Agnes y su relación con William Shakespeare. Ambos lucharán por superar la pérdida de su hijo, Hamnet. El dolor ante la muerte terminaría siendo el germen para la confección de su obra más conocida: Hamlet.

Reparto: Jessie Buckley, Paul Mescal, Jacobi Jupe, Joe Alwyn, Emily Watson, David Wilmot, Jack Shalloo, Faith Delaney y Sam Woolf, entre otros.

‘Sin piedad’

No todos los estrenos del día van a tener el poso autoral de Hamnet. Los amantes del cine como puro entretenimiento también reciben hoy a Sin piedad, el thriller distópico producido por Amazon MGM Studios que ha aterrizado en la cartelera sin hacer demasiado ruido a pesar de las estrellas que lo protagonizan. La trama se centra en un detective que es acusado de asesinar a su esposa, disponiendo de 90 minutos para defenderse ante una inteligencia artificial que ejerce como jueza.

Reparto: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis, Chris Sullivan, Kylie Rogers, Kali Reis, Noah Fearnley y Kenneth Choi

‘Ídolos’

Bajo el atractivo de ver en pantalla a la pareja formada por Óscar Casas y Ana Mena, Ídolos es un drama deportivo sobre un joven piloto de motos que debe volver a ser entrenado por su padre, el cual le abandonó cuando era pequeño. Sometiéndose al estricto control de este, todo cambiará para él cuando conozca a Luna, la joven artista que acaba de abrir un salón de tatuajes justo debajo de su casa.

Reparto: Óscar Casas, Ana Mena, Claudio Santamaria, Enrique Arce, Saul Nanni, Simonie Baldaesseroni, Mario Ermito y Adrian Grösser

‘La leyenda de Ochi’

El debut de Isaiah Saxon con A24 ha acaparado muchas miradas. La trama se sitúa en una aldea de la isla de Cartapia, donde Yuri es criada con el miedo a la especie animal Ochi. No obstante, tras encontrar a un bebé herido de esta especie, intentará protegerlo llevándolo a casa

Reparto: Helena Zengel, Finn Wolfhard, Emily Watson y Willem Dafoe, entre otros.

‘Arco’

Una niña de 10 años llamada Iris ve caer del cielo a Arco, un misterioso niño que lleva un traje de arcoíris. La joven lo acogerá y ayudará para que pueda volver a su hogar.