Nadie puede con ‘Zootrópolis 2’: es la película de animación más taquillera en la historia de Disney

Llevamos varios meses informando sobre su hegemonía y crecimiento imparable en la cartelera, pero quizás nadie esperaba un éxito comercial tan histórico. Zootrópolis 2 es oficialmente la película de animación más taquillera de Disney. Con 1.706 millones de dólares recaudados, esta última ventana de la exhibición ha servido para que la cinta dirigida por Jared Bush y Byron Howard supere a Del revés 2, la otra secuela con la que la casa del ratón brilló en 2024. Un triunfo financiero que abre la puerta a toda una serie de continuaciones sobre la propiedad intelectual y que confirma de nuevo, el reclamo del público con los seguimientos narrativos de la marca.

Zootrópolis 2 es una propuesta tan taquillera, que su presencia en el box office ha logrado frenar a otras apuestas de la compañía, como Avatar: Fuego y ceniza. La tercera parte de la saga de James Cameron lleva por el momento, 1.322 millones recaudados y no parece que su desempeño económico vaya a acercarse, ni por asomo, al impacto brutal de sus dos largometrajes antecesores. En el formato animado, la única capaz de hacerle frente ha sido Ne Zha 2, el filme chino que con el aplastante recorrido por su país de origen, terminó aunando 2.259 millones de dólares.

Actualmente, Zootrópolis 2 es la novena película más taquillera de la historia, muy por delante de otras apuestas de la empresa que dirige Bob Iger. Sin apenas despeinarse, la buddy movie de Judy y Nick ha adelantado por la derecha al live action de El rey León (Jon Favreau, 2019), Frozen II (Chris Buck y Jennifer Lee, 2019) y Los increíbles 2 (Brad Bird, 2018). Y por delante de forma prácticamente inalcanzable, se encuentran las dos primeras historias de Avatar, Titanic y varias entregas del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

‘Zootrópolis 2’: la secuela más taquillera

Tras su estreno el 28 de noviembre, los magníficos resultados de la cinta le han llevado a una permanencia insólita en el terreno de la exhibición. Zootrópolis 2 lleva más de un mes y medio en las salas y a día de hoy, todavía está disponible en algunos cines de nuestro país.

La trama se centra en un nuevo caso para la conejita judy y su compañero zorro, Nick. Un misterioso reptil ha llegado a Zootrópolis, poniendo patas arriba la ciudad de los mamíferos. Para resolver el caso, el tándem policial deberá visitar de incógnito nuevos rincones de la ciudad, en una investigación donde más que nunca se pondrá a prueba su amistad.

La era de las secuelas

Ya sea en solitario o junto a su socia, Pixar, Disney lanzará varias apuestas originales en los próximos años. Desde Hoppers (Daniel Ching) a Hexed (Josie Trinidad y Jason Hand), pasando por Gatto, la nueva película del director de Luca (2021), Enrico Casarosa.

Pero la gran major sabe mejor que nadie, cómo las secuelas representan su gran espacio para amasar grandes beneficios. Por eso, siguiendo a Del revés 2 y Zootrópolis 2, el calendario del estudio se articula a través de proyectos como Toy Story 5 (Andrew Stanton, 2026), Los Increíbles 3 (Peter Sohn), Frozen 3 (Jennifer Lee y Marc E. Smith) y Coco 2 (Lee Unkrich y Adrián Molina).