Oscar 2026: ¿dónde podemos ver las mejores películas nominadas a la alfombra roja?

Llevamos hablando del tema durante meses, pero hace escasos minutos las nominaciones a las estatuillas doradas han supuesto el pistoletazo de salida oficial en la carrera de la alfombra roja. El camino hacia la gloria de esta 98ª edición fue anunciada por los intérpretes Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes desde el Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles han ido nombrando la lista de largometrajes seleccionados para la ceremonia que tendrá lugar el próximo 15 de marzo (la madrugada del 16 en el horario español) en el teatro Dolby de Hollywood. Como era de esperar, Una batalla tras otra (13 nominaciones), Valor sentimental (9 nominaciones), Los pecadores (16 nominaciones) y Marty Supreme (9 nominaciones) certificaron su categoría de opciones predilectas para los grandes premios, mientras que la española Sirat ha terminado cumpliendo los gloriosos pronósticos con 2 nominaciones. Ahora, atendiendo a la lista completa de cintas que optan a los Oscar 2026, ¿dónde podemos ver las películas favoritas?

Oscar 2026: ¿dónde podemos ver las películas favoritas?

‘Una batalla tras otra’

Lleva siendo la gran favorita de la temporada desde las críticas unánimes de su estreno, el pasado 26 de septiembre. Dirigida por Paul Thomas Anderson, responsable de El hilo invisible y Boogie Nights, parece poco probable que al cineasta se le vaya a escapar en esta ocasión la victoria. Adaptando la novela Vineland de Thomas Pynchon, la trama nos pone en la piel de un ex revolucionario que debe volver a la acción para salvar a su hija de las garras de un antiguo enemigo del pasado.

Nominaciones: 13

¿Dónde está disponible? HBO Max y Movistar Plus (Ficción total)

‘Marty Supreme’

En lo que respecta a la media de críticas positivas, este inspirador biopic deportivo es tras Una batalla tras otra, la cinta con mejores análisis por parte de la prensa especializada. Bajo el carisma de Timothée Chalamet, la dirección de Joshua Safdie nos enmarca en la vida de un jugador de pin pong que busca ante todo, la grandeza. En estos Oscar 2026, la pregunta sobre dónde ver Marty Supreme se ha convertido en una de las cuestiones más repetidas en internet, por encima del reclamo popular de las demás películas. No nos extraña, pues su campaña promocional ha sido digna de estudio.

Nominaciones: 9

¿Dónde está disponible? Se estrena en cines el 30 de enero

‘Valor sentimental’

Es el filme europeo del año o al menos, eso es lo que atestiguan sus 6 consideraciones en los recientes premios que coronan a lo mejor del viejo continente. Joachim Trier traza un tríptico familiar en el que el arte parece el único bálsamo posible dentro de este melodrama repleto de traumas.

Nominaciones: 9

¿Dónde está disponible? Todavía en algunos cines, se desconoce su fecha exacta en el streaming

‘Hamnet’

Un lustro después de triunfar en los Oscar, este 2026 Chloé Zhao regresa con la emoción de los fans por ver una de esas películas dramáticas que te dejan con el corazón en un puño. Versionando la reconocida obra de Maggie O’Farrell, Hamnet explora el duelo de Agnes y el dramaturgo William Shakespeare tras la pérdida de su hijo.

Nominaciones: 8

¿Dónde está disponible? Se estrena en cines el 23 de enero

‘Frankenstein’

Guillermo del Toro vuelve a plasmar la historia de un marginado, cuya monstruosidad exterior contrasta con la bella pureza de su bondad interior. El cineasta mexicano nos trae la adaptación más humana de la criatura de Mary Shelley.

Nominaciones: 9

¿Dónde está disponible? Netflix

‘Los pecadores’

Ryan Coogler respira creativamente, tras su paso por varias franquicias y nos trae, un thriller sobrenatural que combina el poder de la música, los vampiros y el racismo estadounidense imperante en los años 30. Una mezcolanza donde conocemos a dos hermanos gemelos (ambos interpretados por Michael B. Jordan), quienes huyen de Washington y regresan a su hogar para montar su propio club de música.

Nominaciones: 16

¿Dónde está disponible? HBO Max

‘El agente secreto’

Cinta brasileña donde el protagonismo recae en un profesor que huye de su pasado turbulento. Refugiándose en la ciudad de Recife, pronto descubre que las fuerzas gubernamentales de su país lo persiguen.

Nominaciones: 4

¿Dónde está disponible? Se estrena en cines el 20 de febrero

‘Un simple accidente’

Ganadora de la Palma de Oro en Cannes, lo último de Jafar Panahi es uno de los mejores títulos del año. Su protagonista es un modesto mecánico que un día por casualidad, se reencuentran con la figura de uno de los fantasmas de su traumático pasado.

Nominaciones: 2

¿Dónde está disponible? en Movistar Plus y Filmin desde el 6 de febrero

‘Sirat’

Muchos la odian y otros, simplemente se han rendido al riesgo mayúsculo de esta dramática road movie por el desierto. Finalmente, Oliver Laxe lo ha conseguido. Sirat tiene su hueco en los Oscar 2026 y ya se puede ver como una de las películas que competirán en la categoría de mejor largometraje internacional y mejor sonido. La acción sigue a un padre y a un hijo que buscan a su hija y a su hermana por las raves más salvajes de marruecos.

Nominaciones: 2

¿Dónde está disponible? Movistar Plus

‘Las guerreras k-pop’

Ha sido un fenómeno viral, incluso por encima de cualquier expectativa del streaming. Rumi, Mira y Zoey son las integrantes del grupo K-pop Huntrix. Pero aparte de ser estrellas de la música, también tienen una misión secreta: combatir las amenazas sobrenaturales de los demonios que intentan usurpar alas almas de sus fans.