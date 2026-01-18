Premios del Cine Europeo: ‘Valor sentimental’ arrasa y la española ‘Sirat’ brilla en el apartado técnico

No ha tenido ningún tipo de rival en los Premios de Cine Europeo: Valor sentimental ha arrasado llevándose hasta 6 galardones, incluyendo el de mejor película. En el certamen, celebrado en Berlín el sábado por la noche, se presentaban algunas apuestas potentes que se medirán en la alfombra roja, el próximo mes de marzo. Como por ejemplo la iraní Un simple accidente, que se ha ido sorprendentemente de vacío o la española Sirat de Oliver Laxe, cuyo paso por la ceremonia ha tenido una gran repercusión en el apartado técnico. Pero ¿pueden estos resultados repercutir directamente en los Oscar 2026?

Hasta el resultado de estos Premios del Cine Europeo, Valor sentimental era una cinta con claras opciones en varias secciones en la futura gala de la Academia norteamericana. No es para menos, el trabajo de Joachim Trier fue uno de los mejores largometrajes del 2025. Sin embargo, hasta ahora, la gran favorita en la título internacional había sido Un simple accidente. En cambio, el fracaso en todas las nominaciones del trabajo de Jafar Panahi podría ser bastante indicativo, ya que el triunfo en esta fiesta del celuloide del viejo continente suele ser, coincidente con el brillo en la antigua categoría conocida bajo el nombre de «mejor película de habla no inglesa». Sirat no ha brillado en ninguna candidatura reina, aunque sí que ha conseguido brillar en 5 meritorios apartados; mejor fotografía, montaje, diseño de producción, sonido y dirección de casting.

Premios del Cine Europeo: ‘Valor sentimental’ es la ganadora

Los Premios del Cine Europeo le han otorgado a Valor sentimental las consideraciones de mejor película, dirección (Trier), guion (Eskil Vogt y Trier), actriz (Renate Reinsve), actor (Stellan Skarsgård) y música (Hania Rani).

Ante el triunfo en la categoría de mejor director, Trier emitió un discurso cargado de amor por el cine, tal y como reza el propio tema de Valor sentimental: la capacidad de cicatrizar las heridas y los traumas a través del arte.

«Tenemos que crear empatía en la oscuridad, en el amor por el cine. Es un llamamiento para que el cine permanezca vivo, lugar donde todos crecimos y aprendimos a ser humanos». Joachim Trier, Mejor dirección por ‘Valor sentimental’ en los #EuropeanFilmAwards. pic.twitter.com/Vkc0yRMKf6 — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) January 17, 2026

Palmarés completo de la 38ª. edición