Premios del Cine Europeo: ‘Valor sentimental’ arrasa y la española ‘Sirat’ brilla en el apartado técnico
La cinta noruega no ha tenido ningún tipo de rival en el certamen
No ha tenido ningún tipo de rival en los Premios de Cine Europeo: Valor sentimental ha arrasado llevándose hasta 6 galardones, incluyendo el de mejor película. En el certamen, celebrado en Berlín el sábado por la noche, se presentaban algunas apuestas potentes que se medirán en la alfombra roja, el próximo mes de marzo. Como por ejemplo la iraní Un simple accidente, que se ha ido sorprendentemente de vacío o la española Sirat de Oliver Laxe, cuyo paso por la ceremonia ha tenido una gran repercusión en el apartado técnico. Pero ¿pueden estos resultados repercutir directamente en los Oscar 2026?
Hasta el resultado de estos Premios del Cine Europeo, Valor sentimental era una cinta con claras opciones en varias secciones en la futura gala de la Academia norteamericana. No es para menos, el trabajo de Joachim Trier fue uno de los mejores largometrajes del 2025. Sin embargo, hasta ahora, la gran favorita en la título internacional había sido Un simple accidente. En cambio, el fracaso en todas las nominaciones del trabajo de Jafar Panahi podría ser bastante indicativo, ya que el triunfo en esta fiesta del celuloide del viejo continente suele ser, coincidente con el brillo en la antigua categoría conocida bajo el nombre de «mejor película de habla no inglesa». Sirat no ha brillado en ninguna candidatura reina, aunque sí que ha conseguido brillar en 5 meritorios apartados; mejor fotografía, montaje, diseño de producción, sonido y dirección de casting.
Premios del Cine Europeo: ‘Valor sentimental’ es la ganadora
Los Premios del Cine Europeo le han otorgado a Valor sentimental las consideraciones de mejor película, dirección (Trier), guion (Eskil Vogt y Trier), actriz (Renate Reinsve), actor (Stellan Skarsgård) y música (Hania Rani).
Ante el triunfo en la categoría de mejor director, Trier emitió un discurso cargado de amor por el cine, tal y como reza el propio tema de Valor sentimental: la capacidad de cicatrizar las heridas y los traumas a través del arte.
«Tenemos que crear empatía en la oscuridad, en el amor por el cine. Es un llamamiento para que el cine permanezca vivo, lugar donde todos crecimos y aprendimos a ser humanos».
Palmarés completo de la 38ª. edición
- Mejor película europea
Valor sentimental de Joachim Trier
- Mejor director europeo
Joachim Trier por Sentimental Value
- Mejor actor europeo
Stellan Skarsgård por Valor sentimental
- Mejor actriz europea
Renate Reinsve por Valor sentimental
- Mejor largometraje de animación europeo
Arco (Francia)
Dirigido por Ugo Bienvenido
- Mejor documental europeo:
Fiume o Morte! (Croacia, Eslovenia, Italia),
dirigido por Igor Bezinović
- El director de fotografía europeo
Mauro Herce para Sirāt
- Mejor guionista europeo
Eskil Vogt, Joachim Trier por Valor sentimental
- Mejor Editor Europeo
Cristóbal Fernández por Sirāt
- Compositor europeo (partitura original)
Hania Rani por Sentimental Value
- Directora de casting europea
Nadia Acimi, Luís Bértolo y María Rodrigo para Sirāt
- El mejor maquillador y peluquero europeo
- Torsten White por Bugonia
- La diseñadora de sonido europea
- Laia Casanovas por Sirāt
- La diseñadora de producción europea
Laia Ateca por Sirāt
- La diseñadora de vestuario europea
Sabrina Krämer por Sound Of Falling
- Descubrimiento Europeo – Premio FIPRESCI
On Falling (Reino Unido, Portugal)
Dirigida por Laura Carreira
- Premio del Público Joven Europeo
Hermanos ( Italia)
Dirigida por Greta Scarano
- Cortometraje europeo – Premio Vimeo
Ciudad de Poetas
Dirigido por John Smith