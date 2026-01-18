Premios de cine

Premios del Cine Europeo: ‘Valor sentimental’ arrasa y la española ‘Sirat’ brilla en el apartado técnico

La cinta noruega no ha tenido ningún tipo de rival en el certamen

'Valor sentimental' (Neon/Elástica Films).
Francisco-Eme

No ha tenido ningún tipo de rival en los Premios de Cine Europeo: Valor sentimental ha arrasado llevándose hasta 6 galardones, incluyendo el de mejor película. En el certamen, celebrado en Berlín el sábado por la noche, se presentaban algunas apuestas potentes que se medirán en la alfombra roja, el próximo mes de marzo. Como por ejemplo la iraní Un simple accidente, que se ha ido sorprendentemente de vacío o la española Sirat de Oliver Laxe, cuyo paso por la ceremonia ha tenido una gran repercusión en el apartado técnico. Pero ¿pueden estos resultados repercutir directamente en los Oscar 2026?

El cineasta Joachim Trier (Photo by Gerald Matzka/Getty Images).

Hasta el resultado de estos Premios del Cine Europeo, Valor sentimental era una cinta con claras opciones en varias secciones en la futura gala de la Academia norteamericana. No es para menos, el trabajo de Joachim Trier fue uno de los mejores largometrajes del 2025. Sin embargo, hasta ahora, la gran favorita en la título internacional había sido Un simple accidente. En cambio, el fracaso en todas las nominaciones del trabajo de Jafar Panahi podría ser bastante indicativo, ya que el triunfo en esta fiesta del celuloide del viejo continente suele ser, coincidente con el brillo en la antigua categoría conocida bajo el nombre de «mejor película de habla no inglesa». Sirat no ha brillado en ninguna candidatura reina, aunque sí que ha conseguido brillar en 5 meritorios apartados; mejor fotografía, montaje, diseño de producción, sonido y dirección de casting.

‘Sirat’ (BTeam Pictures).

Premios del Cine Europeo: ‘Valor sentimental’ es la ganadora

Stellan Skarsgård y Renate Reinsve posan con sus premios (Gerald Matzka/Getty Images).

Los Premios del Cine Europeo le han otorgado a Valor sentimental las consideraciones de mejor película, dirección (Trier), guion (Eskil Vogt y Trier), actriz (Renate Reinsve), actor (Stellan Skarsgård) y música (Hania Rani).

‘Valor sentimental’ (Neon/Elástica Films).

Ante el triunfo en la categoría de mejor director, Trier emitió un discurso cargado de amor por el cine, tal y como reza el propio tema de Valor sentimental: la capacidad de cicatrizar las heridas y los traumas a través del arte.

Palmarés completo de la 38ª. edición

‘Valor sentimental’ (Neon/Elástica Films).

  • Mejor película europea
    Valor sentimental de Joachim Trier
  • Mejor director europeo
    Joachim Trier por Sentimental Value
  • Mejor actor europeo
    Stellan Skarsgård por Valor sentimental
  • Mejor actriz europea
    Renate Reinsve por Valor sentimental
  • Mejor largometraje de animación europeo
    Arco (Francia)
    Dirigido por Ugo Bienvenido
  • Mejor documental europeo:
    Fiume o Morte! (Croacia, Eslovenia, Italia),
    dirigido por Igor Bezinović
  • El director de fotografía europeo
    Mauro Herce para  Sirāt
  • Mejor guionista europeo
    Eskil Vogt, Joachim Trier por Valor sentimental
  • Mejor Editor Europeo
    Cristóbal Fernández por Sirāt
  • Compositor europeo (partitura original)
    Hania Rani por  Sentimental Value
  • Directora de casting europea
    Nadia Acimi, Luís Bértolo y María Rodrigo para  Sirāt
  • El mejor maquillador y peluquero europeo
  • Torsten White por Bugonia
  • La diseñadora de sonido europea
  • Laia Casanovas por Sirāt
  • La diseñadora de producción europea
    Laia Ateca por Sirāt
  • La diseñadora de vestuario europea
    Sabrina Krämer por Sound Of Falling 
  • Descubrimiento Europeo – Premio FIPRESCI
    On Falling (Reino Unido, Portugal)
    Dirigida por Laura Carreira
  • Premio del Público Joven Europeo
    Hermanos ( Italia)
    Dirigida por Greta Scarano
  • Cortometraje europeo – Premio Vimeo
    Ciudad de Poetas
    Dirigido por John Smith

