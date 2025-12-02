Jafar Panahi, condenado a un año de cárcel por el gobierno de Irán: podría ganar el Oscar por su última película

Es uno de los grandes favoritos en la carrera hacia los Oscar 2026, pero el gobierno iraní acaba de sentenciarlo a un año de prisión y a dos años sin poder salir del país. Jafar Panahi ya conoce la orden emitida por su patria, aunque dicho juicio le ha pillado en plena promoción por Estados Unidos de Un simple accidente, la gran candidata del país en la próxima alfombra roja y la última ganadora de la Palma de Oro de Cannes.

Por el momento los cargos contra el cineasta no han sido revelados, aunque se especula con la vinculación del caso a su anteriores arrestos, donde fue condenado por una supuesta propaganda contra la República Islámica. El recorrido judicial de Jafar Panahi con su país se remonta a 2010, cuando fue sentenciado a seis años de prisión por «propaganda contra el sistema», prohibiéndole además por aquel entonces realizar más películas o viajar al extranjero durante 20 años. Panahi fue detenido por apoyar a Mir Hosein Musavi, el opositor al gobierno del por aquel entonces presidente, Mahmud Ahmadineyad.

En 2022 fue arrestado tras finalizar Los osos no existen y no fue liberado hasta febrero de 2023, después de someterse a una huelga de hambre en la prisión. Según el propio Panahi, Un simple accidente nació de la inspiración propia de las circunstancias de su encarcelamiento. Como todas las películas recientes del director, el título se filmó ilegalmente sin el permiso de Irán.

Jafar Panahi condenado por Irán

IndieWire informó primero de la noticia, gracias a la labor del periodista Mansour Jahani. El abogado del director, Mustafa Nili, escribió en sus redes sociales una publicación comentando la sentencia:

«La Sección 26 del Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán ha condenado en ausencia al Sr. Jafar Panahi a un año de prisión y dos años de prohibición de salir del país, así como a la prohibición de afiliarse a grupos o facciones políticas y sociales, por actividades de propaganda contra el régimen. Tomaremos las medidas legales necesarias para apelar esta sentencia».

Todavía se desconoce la fecha prevista para el regreso voluntario de Panahi a Irán, pues difícilmente será extraditado. Actualmente, el autor se encuentra en su primera gira promocional por Estados Unidos, habiendo visitado ya ciudades como Nueva York, San Francisco o Chicago. En su agenda de actos más próxima, Panahi tiene previsto asistir al Festival de Cine de Marrakech.

‘Un simple accidente’: ¿opciones de Oscar?

Todavía disponible en algunos cines, Un simple accidente fue desde su victoria en el certamen de la croisette, un filón en la carrera hacia la alfombra roja. Por el camino, tiene grandes rivales como La voz de Hind, Valor sentimental o Sirat. Recientemente, su thriller dramático se ha llevado tres galardones en los premios Gotham; mejor película internacional, guion y dirección.

La sinopsis de la cinta nos pone en la piel de un humilde mecánico que una noche cree encontrarse con el hombre que lo torturó en la cárcel. Así que después de secuestrarlo decide buscar a otras víctimas para cerciorarse de que realmente es él. ¿Qué harán si confirman su identidad?

Jafar Panahi nunca ha estado nominado en los Oscar, pero su vitrina como cineasta está repleta de triunfos en festivales europeos. Se llevó el premio al mejor guion por Tres caras en Cannes, El círculo le valió el León de Oro en Venecia y con Taxi Teherán consiguió el Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín.