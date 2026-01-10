Tim Burton encuentra en el mayor éxito de Netflix a las guionistas perfectas para su nuevo proyecto

Tras resucitar su carrera con la serie de Miércoles y la secuela tardía Bitelchús Bitelchús, Tim Burton ya se encuentra desarrollando su nuevo y gigantesco proyecto: llevar a cabo el remake del clásico de culto, El ataque de la mujer de 50 pies. Un ejercicio arriesgado que en clave de fantasía de serie B, contará con el impulso mediático de su protagonista, Margot Robbie. Aunque ahora, sabemos que la dirección del genio creador de Big Fish y la estelar participación de la dos veces nominada al Oscar no representan, la única participación estimulante del equipo tras esta nueva versión. Pues Warner, acaba de fichar a las escritoras Danya Jimenez y Hannah McMechan, guionistas de la película más vista de la historia de Netflix: Las guerreras k-pop.

Tras propiciar el material que ha obtenido más de 320 millones de visualizaciones dentro del catálogo de la «Gran N roja», Jimenez y McMechan dan un salto enorme-nunca mejor dicho-al terreno cinematográfico de una producción que no tendrá como base el abanico de contenidos de una plataforma. El propio Tim Burton producirá El ataque de la mujer de 50 pies, junto a Andrew Mittman, Tommy Harper y la productora de Robbie, LuckyChap Pictures. El titulo original se estrenó en 1958 (hubo una versión televisiva posterior en los 90), narrando la historia de una rica heredera que es ingresada en un hospital psiquiátrico. Más tarde, termina convirtiéndose en una giganta de más de 15 metros que debe lidiar con su marido mujeriego y su avariciosa amante. Warner lleva desarrollando el proyecto desde 2024, mediante un borrador escrito por Gillian Flynn, responsable del libreto de Perdida o la fantástica miniserie, Heridas abiertas.

Una autora quizás demasiado solemne para un punto de partida que seguramente, funcionará mejor bajo el humor y un planteamiento desenfadado en el que Jimenez y McMechan ya han demostrado desenvolverse a las mil maravillas, gracias a la cinta de animación musical dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang.

Tim Burton dirige ‘El ataque de la mujer de 50 pies’

Jimenez y McMechan todavía tenían 24 años cuando coescribieron Las guerreras k-pop, formando ahora un prometedor tándem que incluso está nominado a la categoría de mejor guion en los Premios Annie. Una asociación, nacida por el amor hacia la comedia y en sus propias palabras, por la exploración del «lado desordenado» de la feminidad.

La noticia es una exclusiva de THR, el medio al que las dos guionistas han expresado su satisfacción por el anuncio: «Nos obsesiona la idea de que una mujer de quince metros cause estragos porque un hombre la trató mal. Creemos que mucha gente se sentirá identificada».

El dúo de guionistas más solicitado

Aparte de escribir el guion para Tim Burton y su nueva versión de El ataque de la mujer de 50 pies, las dos guionistas están desarrollando en paralelo una serie original titulada A Really Bad Person y un western queer todavía sin título. También para la pequeña pantalla, Jimenez y McMechan ejercen como coproductoras y guionistas de Brothers, la próxima serie de Matthew McConaughey y Woody Harrelson para Apple TV.

Todavía no existe una fecha oficial para su llegada a los cines, pero se espera que El ataque de la mujer de 50 pies se proyecte en salas a partir del 2027.