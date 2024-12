¿Tim Burton y Johnny Depp juntos de nuevo? El cineasta quiere volver a dirigir a su actor fetiche

Con el estreno de Bitelchús Bitelchús, Tim Burton parece haberse reconciliado con sus fieles seguidores y de paso, con la crítica internacional. El lóbrego director casi abandona la dirección tras el live action de Dumbo y de en general, una deriva valorativa decreciente de sus trabajos. De hecho, para encontrar un trabajo realmente brillante habría que viajar al pasado casi dos décadas cuando en 2007 estrenó el musical, Sweeney Todd. Sin embargo y gracias al reencuentro con su propio universo de fábulas y monstruos, el de Burbank parece estar sintiéndose ciertamente nostálgico hasta el punto de manifestar su apetencia a querer volver a trabajar con su actor fetiche por antonomasia: Johnny Depp.

Bitelchús Bitelchús es una de esas secuelas tardías que tanto ama el Hollywood actual. Una continuación con más de 35 años de retraso que ha conseguido atraer mayoritariamente al público general, llegando a recaudar 451 millones de euros en el box office mundial. El regreso a Winter River supuso, del mismo modo, reunión del director de Big Fish con Winona Ryder. Otra actriz que al igual que Depp, ha sido una especie de alter ego del realizador nominado a dos premios de la Academia. Por no hablar de la reagrupación que también tuvo con Michael Keaton su Batman en las dos primeras adaptaciones del hombre murciélago. Así, no es de extrañar que Burton sueñe con colaborar con un actor al que ha dirigido en ocho largometrajes. Pero, ¿será también con una secuela de una anterior película? ¿Veremos una continuación de Eduardo Manostijeras? ¿Otra investigación de Ichabod Crane? ¿o estará en un guion completamente nuevo? El autor se ha pronunciado sobre un hipotético reencuentro y lejos de haber nada confirmado, está bastante claro que verlos reunidos sería un aliciente comercial de primera categoría para la meca del cine.

Tim Burton no quiere secuelas

Por el momento, parece que en los planes de Tim Burton no se encuentra la idea de dar seguimiento a otros tótems de su universo, ya que él considera algunas de estas historias como «algo único». Por eso, cuando le preguntaron por una secuela de Eduardo Manostijeras o de Pesadilla antes de Navidad, el cineasta rechazó la idea.

«Hay ciertas películas de las que no quiero hacer una secuela. No quería hacer una secuela de esa porque me pareció algo único. No quería hacer una secuela de Pesadilla antes de Navidad porque también me pareció algo único. Hay cosas que es mejor dejar que sucedan por sí solas y, para mí, esa es una de ellas», expresaba Burton.

No obstante, en la entrevista concedida a IndieWire, el visionario dibujante y artista no descartó bajo ningún concepto, volver a encontrarse dirigiendo a Depp. Por eso, cuando le preguntaron directamente respondió «Bueno, estoy seguro de que la habrá». Posteriormente en su razonamiento señaló que en realidad, no piensa específicamente en perfiles concretos para sus personajes: «Nunca pienso, oh, voy a usar a este o aquel actor. Generalmente tiene que estar basado en el proyecto en el que estoy trabajando. De eso trata el cine. Es colaboración y el intercambio de ideas con la gente que te rodea».

Su nueva película

Pese a su estatus y a su legión de fans acérrimos, el tétrico realizador estuvo a punto de no poder estrenar Bitelchús Bitelchús en cines. La Warner Bros quería llevar su continuación fantasmagórica directamente a la plataforma de Max, pero Tim Burton terminaría luchando para una proyección masiva en salas. La major terminó aceptando con la condición de que el autor consiguiese reducir 50 millones de dólares de la partida presupuestaria original. Ahora el triunfo de la cartelera le ha devuelto cierto estatus de cineasta de éxito, el cual además vuelve a tener el beneplácito de la crítica.

Gracias a dichos resultados y con un guion escrito por la novelista Gillian Flynn (‘Perdida’ y ‘Heridas abiertas’), Burton estrenará en 2025 el remake de El ataque de la mujer de 50 pies. Mucho antes, podremos ver en Netflix la segunda temporada del spin-off de La familia Addams, Miércoles. A sus 66 años, este creador único está viviendo una segunda juventud artística. ¿Recuperará su mejor versión tras Bitelchús Bitelchús? ¿Lo veremos en un nuevo guion original capitaneado por Depp?