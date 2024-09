La razón por la que estos dos actores no regresan a ‘Bitelchús Bitelchús’

Este fin de semana acaba de estrenarse Bitelchús Bitelchús, una de esas secuelas tardías que invocan esa nostalgia reclamo que tan bien funciona en el Hollywood actual. Un interés creciente sobre todo, tras las buenas críticas profesionales que recibió hace menos de una semana en su preestreno dentro del Festival de Cine de Venecia. Se espera por tanto que en líneas generales, el proyecto funcione muy bien en la taquilla al recuperar a sus actores clásicos e introducir a nueva y joven estrella como Jenna Ortega. Sin embargo y a pesar de volver a contar con Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O’Hara, la continuación ha perdido a dos intérpretes clave que tuvieron un gran protagonismo en la cinta original de 1988.

La trama de Bitelchús Bitelchús nos trae de nuevo a la familia Deetz. Tres generaciones de mujeres que tras una tragedia inesperada, deben regresar a la ciudad de Winter River y a su antigua casa victoriana, fruto central del argumento de la primera historia. No obstante, ahora tendrán que contar con la ayuda de Bitelchús si quieren cerrar el portal hacia el Más allá que han abierto accidentalmente. Tim Burton, regresa a la dirección y el compositor Danny Elfman vuelve crear la partitura con la que ya enamoró a toda una generación de cinéfilos hace más de 35 años. Como nuevas incorporaciones, aparte de Ortega, esta secuela con tintes de reboot cuenta también con la aparición de Justin Theroux (The Leftovers), Mónica Bellucci (Matrix Reoladed), Filipe Cates (Los amos del aire) y Willem Dafoe (El hombre del norte), entre otros. Aunque el casting se ha dejado por el camino la incorporación de dos actores y personajes que fueron bastante relevantes en el anterior título. El propio Burton ha salido a explicar la ausencia de estos queridos roles en una reciente entrevista.

‘Bitelchús Bitelchús’: la gran ausencia

Los personajes en concreto que no vuelven para Bitelchús Bitelchús son Barbara y Adam Maitland. Dos roles que fueron interpretados por los geniales Geena Davis y Alec Baldwin. En Bitelchús, ambos actores daban vida a una pareja de fantasmas que contrataban los servicios de Bitelchús para asustar a los nuevos compradores de su querida casa. La secuela, da en líneas generales una explicación de que ocurrió con el matrimonio. Una excusa que le permitió a Burton explorar otras historias y no tener que centrarse en la aparición y cameos gratuitos de la que tanto adolecen estas revisiones.

«Creo que no quería limitarme a marcar casillas. Así que a pesar de que eran una parte integral tan increíble de la primera, me estaba centrando en otra cosa», aseguraba el cineasta en su entrevista con la revista People. Bitelchús Bitelchús está escrita Alfred Gough, Seth Grahamñe-Smith y uno de los guionistas de la serie Miércoles, Miles Millar. la serie de Netflix junto a este último largometraje representan las historias que han animado al nominado al Oscar a seguir dirigiendo, después de que Dumbo y su colaboración con Disney. «esto ha reforzado lo que quiero hacer, porque así todos se beneficiarán (…) Ahora hay franquicias más grandes, menos cosas pequeñas. No me gusta pero es lo que es», le contaba el realizador a Variety hace algunas semanas.

Vuelve la artesanía de los 90

Es algo que sabemos desde el propio inicio de su rodaje, pero al hablar de su reencuentro, tanto Keaton como Burton llegaron a la conclusión de que no podían hacer una Bitelchús 2 sin respetar la artesanía de los efectos prácticos y artesanales y que por supuesto, no iban a actuar frente a un abuso de pantallas verdes. «Lo único que él y yo decidimos desde el principio fue que, si volvíamos a hacerlo, no me interesaba en absoluto hacer algo en lo que hubiera demasiada tecnología. Tenía que parecer hecho a mano», le contaba el nominado al Oscar también a People hace más de un año.

Se estipula que Bitelchús Bitelchús ha costado entre 150 y 200 millones de dólares. Una cifra que podría resultar un auténtico inconveniente a la hora de rentabilizar el proyecto, más si cabe en una época bastante complicada para el mercado de la exhibición. Por suerte, las predicciones aseguran que tendrá un gran primer fin de semana en cuanto a la recaudación, pudiendo continuar la senda de anteriores éxitos del verano como Del revés 2 o Deadpool y Lobezno.

Bitelchús Bitelchús ya está en cines y se espera que tras un largo recorrido por las salas, termine estando disponible en la plataforma de Max.