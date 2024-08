Primeras reacciones a ‘Bitelchús Bitelchús’: ¿Es mejor que la película original de los 80?

Dentro de aproximadamente una semana, Bitelchús Bitelchús aterrizará en la cartelera española. Sin embargo, algunos afortunados miembros de la prensa especializada, ya han podido ver su preestreno en el Festival de Cine de Venecia, ya que el título inauguraba (fuera de concurso) el glamuroso certamen italiano en el que competirán producciones como Joker: Folie à Deux, The order, Queer o La habitación de al lado del director Pedro Almodóvar. Por ello, el encuentro cinematográfico ha preferido comenzar de forma un tanto desenfadada, con ese desfile de famosos y en definitiva, con el reencuentro nostálgico del clásico de culto de Tim Burton. Pero ¿Qué opina la crítica del regreso del demonio interpretado por Michael Keaton? ¿Está su fantástico reparto a la altura? ¿Es un nueva forma vacua del llamado «fan service»?

Cuando en el 2022 se anunció por primera vez el interés de Warner Bros y de Burton por regresar al pueblo de Winter River, la decisión pilló a la mayoría de cinéfilos por sorpresa, aunque su secuela tardía representaba una oportunidad clave en un momento en el que los espectadores parecen desear volver a las narrativas de siempre. Más de 30 años después, el cineasta dos veces nominado al Oscar sabía que necesitaría indiscutiblemente el regreso de la mayoría de intérpretes pero sobre todo, la Michael Keaton, la criatura homónima de la historia. El acuerdo al que llegaron ambos es que sólo volverían al fantasmagórico universo si podían evitar las pantallas verdes y volver, a los efectos prácticos que tenía el filme original. Dicho y hecho, Bitelchús Bitelchús recupera la esencia artesanal de la película que se llevó un Oscar al Mejor maquillaje y peluquería en 1989 y además a través de su casting logra poner el foco en el nuevo público joven, gracias a la incorporación de Jenna Ortega.

‘Bitelchús Bitelchús’: ¿Qué dice la crítica?

Bitelchús Bitelchús devuelve el protagonismo a Lydia, aquella joven Winona Ryder que a finales de los 80 se erigió como una especie de alter ego de Burton en la pantalla. Pero como los años pasan para todos, incluso para los personajes, esta tiene ahora una hija llamada Astrid (Ortega). Así que ella y el resto de la familia Deetz (Catherine O’Hara incluida) deben volver a la ciudad y a su antiguo hogar, tras una tragedia inesperada. Pero en cuando la joven descubre la maqueta que hay en el desván, una serie de circunstancias llevarán a que los Deetz deban contar de nuevo con la ayuda del incontrolable Bitelchús.

Al parecer, el planteamiento no ha dejado a nadie indiferente, sobre todo a una crítica que ha puesto en valor que la segunda parte no haya caído en los homenajes facilones y en las apariciones recurrentes que de tan «estómago agradecido» resultan entre la legión del fans del ex realizador de Disney. Pero lo que más se repite en las primeras reseñas es que tanto Burton como el reparto, transmiten un buen rollo que traspasa la pantalla demostrando habérselo pasado muy bien en el rodaje.

«Bitelchús Bitelchús es una comedia de terror que vive en el más allá. A Tim Burton y al elenco claramente les encantó hacer esta película, que es tan loca, dulce y retorcidamente divertida como se esperaba», comenzaba apuntando Mike Reyes para CinemaBlend. El crítico del medio norteamericano explicaba del mismo modo cómo el regreso del trío principal de actores representaba un excelente ejemplo de «nostalgia bien hecha».

Por otro lado, Eric Goldman puntualizó que quizás hay cosas que no funcionan del todo bien dentro de la trama, centrándose en que quizás hay «demasiadas historias» centradas en los malos. A pesar de ello, el crítico expresó la misma idea generalizada que sostiene que la nueva película de Burton es muy divertida, teniendo una especial dedicación a la veterana O’Hara: «Como es de suponer, Winona Ryder y Jenna Ortega forman un gran pareja como madre e hija y Keaton vuelve a estar perfecto (…) Catherine O’Hara podría ser la MVP esta vez, es una persona sublimemente divertida».

El resto de comentarios aluden y describen Bitelchús Bitelchús como «un alegre paseo», definiéndola como «una locura y grandeza de la vieja escuela de Burton».

¿Quién más aparece en la película?

Bitelchús Bitelchús tiene aparte de sus regresos esperados y la incorporación de Ortega, toda una nueva serie de estrellas que completan un reparto casi inmejorable con Justin Theroux (The leftovers), Monica Bellucci (Matrix Revolutions) y Willem Dafoe (Florida project) a la cabeza. Alfred Gough, Seth Grahame-Smith y Miles Millar escriben el nuevo guion basados en los personaje originales de Michael McDowell y Larry Wilson. En la producción tenemos por supuesto a Burton, pero también cuenta con la firma de Plan B productions, el sello propiedad de Brad Pitt.

Bitelchús Bitelchús llega a los cines españoles el próximo 6 de septiembre.