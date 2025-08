El piloto de simulador de Aston Martin se pica en redes tras el subidón en Hungría: «Es gracias a mí»

Dani Juncadella es uno de los nombres propios de la temporada en Aston Martin. El piloto español es el encargado de rodar en el simulador de la escudería en la fábrica de Silverstone desde que apostaron por él el pasado año. Además, lo compagina con su participación en el Mundial de Resistencia con el equipo Corvette, pero últimamente se viene convirtiendo en tendencia a lo largo de las últimas citas del campeonato de Fórmula 1 por sus constantes piques en redes sociales.

Todo empezó hace la semana anterior cuando un usuario le recriminó que su trabajo era «lamentable» por el malísimo rendimiento de Aston Martin en Bélgica. La mayoría de los que le atacan en redes es público español que siguió el batacazo de Fernando Alonso en Spa, donde fueron último coche. La respuesta de Juncadella no dejó a nadie indiferente.

«En el simulador no estoy. También es importante recordar, de vez en cuando, a los de cociente justito que los puntos se reparten mañana», dijo el pasado sábado el catalán tras la clasificación con una imagen adjunta en el sofá de su casa viendo la sesión. Cinco días después y viendo que entraba al trapo, las interacciones entre Juncadella y usuarios en redes se han multiplicado.

En el simulador no estoy. También es importante recordar, de vez en cuando, a los de cociente justito que los puntos se reparten mañana 😉 https://t.co/SAQKdpVRL3 pic.twitter.com/6OrcuUnWrM — Dani Juncadella (@dani_juncadella) July 26, 2025

Más si cabe cuando tras los Libres 2 del GP de Hungría Alonso escaló hasta el quinto puesto y Stroll al cuarto. Juncadella tiró de ironía siguiendo el pensamiento de que todo lo que ocurra en pista se debe a su trabajo en el simulador de Aston Martin en Silverstone. «Es gracias a mí, chicos, lo tengo claro. La semana pasada no estuve en el simulador y esta sí», bromeó.

Es gracias a mí, chicos, lo tengo claro. La semana pasada no estuve en em simulador y esta sí.

Lo único que me hace dudar es que llevo la friolera de 0 vueltas a Budapest en 2 días, pero es gracias a mí no??? NO???? pic.twitter.com/KYlcxNkWO5 — Dani Juncadella (@dani_juncadella) August 1, 2025

Pique con Aston Martin en las redes

«Lo único que me hace dudar es que llevo la friolera de 0 vueltas a Budapest en 2 días, pero es gracias a mí no? No?», se preguntó, con toda la intención de picar a un personal que no se calló. «Luego se queja cuando le tocan los huevos diciendo que su trabajo en el simulador es inútil», le respondía un usuario, llevándose una nueva contestación del catalán: «A ti lo que te falta es buscar el significado de la ironía o el sarcasmo. Eso o que chutas con la izquierda o desgravas. Una de dos».

«Las cuentas meme tienen gracia. Hasta que se ponen a hablar en serio. Ahí es cuando ves que no se enteran ni de dónde sopla», insistió con otro usuario en las redes. Juncadella también recordó ante otra persona su logro en 2011 cuando se convirtió en el primer piloto español en ganar el GP de Macao: «¡Déjalo! Macao pagó mi padre al director de carrera y Spa mi madre».

Quién es Dani Juncadella

Dani Juncadella es un piloto de automovilismo español. Desde 2013 hasta 2023 fue piloto del equipo Mercedes para gran turismos y desarrollo. En 2012 fue campeón de la F3 Euroseries y del campeonato europeo de F3. Ha sido campeón del GT World Challenge Endurance y del Intercontinental GT Challenge en 2022, destacando sus victorias en las 24 Horas de Spa y las 8 Horas de Indianápolis de 2022, y en las 24 Horas de Daytona de 2023. Desde 2024 es piloto para Corvette en el Mundial de Resistencia.

En 2014 fue tercer piloto de Force India en F1, donde debutó en los entrenamientos del GP de Gran Bretaña, repitiendo en Italia y Brasil con el Force India VJM07. Una marca que ha ido evolucionando hasta lo que hoy es Aston Martin, donde comparte equipo con sus compatriotas Alonso, Pedro de la Rosa, embajador, y Mari Boya, piloto de F3 y de la academia jóvenes talentos de la escudería inglesa.