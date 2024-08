A Michael Keaton no le importó que cancelasen ‘Batgirl’: «Fue un buen cheque»

Hace ya bastante tiempo que Warner Bros decidió cancelar el estreno de Batgirl, sentando un precedente peligroso para unas políticas muy polémicas dentro de la industria. El caso era especialmente dañino para los fans, porque a diferencia de las cancelaciones tradicionales del negocio audiovisual en las que ni siquiera dichas producciones han comenzado a filmarse, la historia de la Barbara Gordon estaba prácticamente finalizada a falta de pulir los efectos digitales, edición y la evidente postproducción. Cuando se supo la noticia, tampoco fueron pocas las voces que criticaron la decisión de la empresa dirigida por David Zaslav. Incluso el director de Marvel, Joe Russo, mencionó que se trataba de un claro caso de «sociopatía corporativa».

La trama, iba a centrarse en la historia de la hija del comisario Gordon y sus primeras andanzas como compañera justiciera del hombre murciélago. Un rol que recuperaría a Michael Keaton en el papel de un ya retirado Bruce Wayne, bajo la amenaza de un Brendan Fraser que iba a dar vida al villano Luciérnaga. A Keaton finalmente, lo pudimos ver como el caballero oscuro en The Flash. Tanto al propio Fraser como a su protagonista Leslie Grace, les entristeció que el público jamás pudiese ver la película finalizada. En cambio, a Michael Keaton, no le importó demasiado el asunto más allá de poder cobrar su retribución económica. La película de DC estaba prevista para llegar directamente a la plataforma de HBO Max (ahora únicamente Max) y fue archivada definitivamente por WBD (Warner Bros Discovery.) en 2022, bajo los motivos de tener una buena exención de impuestos a partir de sus 90 millones de dólares de presupuesto.

A Michael Keaton no le importó

Debe ser cosa de la edad, pero no son pocos los intérpretes de Hollywood que hablan abiertamente del dinero como principal motivación para ciertos papeles comerciales. El propio Harrison Ford lo explicó recientemente cuando le preguntaron por su participación en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), donde interpretará a Thaddeus Ross en Capitán América: Brave New World.

Batgirl nunca tuvo la oportunidad de demostrar que podía brillar ante la audiencia, en medio de los rumores de proyecciones y pruebas deficientes. El codirector de DC Studios, Peter Safran, dijo que la cinta «no se podía estrenar» y que Zaslav había tomado una «decisión valiente» al retirarle la financiación al filme. «Habría lastimado a DC, habría lastimado a esas personas involucradas. Creo que realmente se pusieron de pie para apoyar a DC, los personajes, la historia, la calidad y todo eso», explicaba Safran en enero de 2023.

Ahora, Keaton en su reciente entrevista con GQ fue especialmente tajante con sus sentimientos sobre la película no estrenada que dirigieron Adil El Arbi y Bilall Fallah: «No, no me importaba de una forma u otra. Un cheque grande, divertido y bonito». No obstante, el nominado al Oscar por Birdman sí que mostró cierta compasión por el dúo de cineastas que lo habían dirigido en su regreso al superheroico papel. «Me gustan esos chicos. Son buenos tipos. Los apoyo. Quiero que triunfen, y creo que se sintieron muy mal, y eso me hizo sentir mal», le contaba Keaton a la revista. Finalmente, remarcó que personalmente se encontraba bien respecto a la decisión explicando cómo para él, Batman no es algo diferente al resto de sus personajes:

«No tengo más que respeto y agradecimiento, cien por cien. Y en realidad, estoy orgulloso de ello, porque me gusta demostrar que todo el mundo está equivocado. Para mí es divertido».

‘Batgirl’ se veía «increíble» según Grace

A diferencia de Michael Keaton, a la protagonista no le hizo ninguna gracia que los espectadores no pudiesen ver el fruto del entrenamiento y del esfuerzo, asegundado que cuando se hizo dicha prueba la película no estaba completa y que luego se convirtió en una cinta «increíble». En aquel momento, Grace todavía pensaba que se terminaría sacando una versión de Batgirl o al menos que se le diera otra oportunidad como película independiente para el personaje.

«Definitivamente hemos tenido conversaciones sobre el futuro de Batgirl y cómo Batgirl puede resurgir. Creo que los fanáticos están ansiosos por ver eso (…) No puedo garantizar nada. Lo último que querría hacer es darle a la gente algún tipo de indicio de algo sobre lo que no tengo mucho control, como hemos aprendido», le explicaba la actriz estadounidense a Variety.

Puede que Keaton no haya podido regresar por una segunda vez al papel del hombre murciélago, pero sí que volverá a su monstruoso papel en Bitelchús Bitelchús el próximo 6 de septiembre, de la mano de Tim Burton, quien precisamente lo dirigió en sus dos entregas como guardián de Gotham a finales de los 80 y principios de los 90.