Kevin Smith critica duramente a Warner Bros por cancelar ‘Batgirl’

La semana pasada, la ya denominada Warner Bros. Discovery sorprendió a todos con la cancelación de Batgirl. La película que iba a estrenarse en HBO Max no verá la luz del día, aunque no le quedase prácticamente para estar finalizada. 90 millones de dólares no han sido suficientes y los nuevos dirigentes de la empresa pretenden realizar menos producciones, pero elevando la calidad de cada una de ellas. Algo parecido a la estrategia que Disney + sigue a día de hoy. Los directores y parte de la industria ya han comentado la tristeza que les produce no poder ver esta historia en la que también iba a aparecer el Batman de Michael Keaton o el villano Luciérnaga, encarnado por Brendan Fraser. Ahora, Kevin Smith, una de las celebridades más relevantes del cine geek ha criticado duramente la cancelación de la historia de Barbara Gordon.

Las declaraciones de Kevin Smith se han producido durante el episodio reciente de su podcast Hollywood Babble-On: “Es un aspecto increíblemente malo cancelar la película latina Batgirl. Me importa una mierda si la película fue absolutamente una mierda de perro, hombre y te garantizo que no lo fue. Los dos directores que dirigieron la película hicieron una par de episodios de Ms. Marvel y ese fue un programa maravilloso ¿sabes?”, señalaba Smith en la emisión de su programa. Aparte, el director de Clerks criticó que desde el estudio asegurasen que los estándares de calidad no alcanzaban a ser los pretendidos porque el presupuesto de 90 millones era “demasiado barato”. “¿Cómo se hace una película barata de 90 millones de dólares?”, comentaba indignado.

Por otro lado, Smith señaló la hipocresía con la que la major habría cancelado el prometedor y progresista título de Batgirl, mientras avanzaba sin problemas la producción de The Flash, protagonizada por el conflictivo Ezra Miller: “Es lo más desconcertante. Me importa una miera lo mala que sea la película de Batgirl, nadie en esa película es complicada o tiene en su vida real algo que tengas que comercializar. ¡En la película The Flash, todos sabemos que hay un gran problema! Flash es el Reverse-Flash (el villano de la película) en la vida real”.

El estudio tranquilizó a los fans asegurando que los demás títulos de DC, incluyendo Shazam: Fury of Gods y Black Adam, seguían su curso. La paciencia de los fans con la productora y parece eterna, pero este gesto no ha gustado nada a los amantes de Detective Comics, que siempre han defendido las películas de la franquicia superheroica.