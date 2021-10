Brendan Fraser fue uno de los grandes actores de películas de aventuras a finales de los noventa. Su presencia en la franquicia La momia y la participación en comedias ligeras como George de la jungla le auguraban años de presencia en la primera línea de la actuación, ya que cada producción en la que participaba era un rotundo éxito. Además de esos registros, demostró también su talento para el drama en películas presentes en los principales premios del año, siendo Crash la que se llevaría el Oscar a la Mejor Película en 2006. Siguió trabajando, aunque su presencia cayó en el olvido debido a la participación en varias series de escaso éxito que auguraban un olvido de los estudios inminente hacia su trabajo como intérprete. No obstante, parece haber resurgido de sus cenizas gracias a varios proyectos interesantes y ahora, suena con fuerza para ser Firefly, el villano en la película en solitario que tendrá Batgirl.

En nuestro idioma, el nombre del icónico villano suele traducirse por Luciérnaga, un malvado pirómano que ya ha causado más de una vez desastres masivos en Gotham. El universo de Dc no es ajeno a Fraser, ya que uno de esos papeles que parecen haberle devuelto la vida en la profesión es su encarnación de Cliff Steele, el hombre robot de la serie Doom Patrol. No es el primer actor que interpreta a dos roles diferentes en el universo de la compañía de cómics, pero en este caso no supondría ningún problema en la continuidad ya que Brendan Fraser, tan sólo utiliza su voz para encarnar a Steele. Luciérnaga no ha aparecido jamás en ninguna película de Batman, pero entre sus habilidades más habituales destacan sus conocimientos en pirotecnia y un traje que le permite volar y lanzar llamas.

La película Batgirl se lanzará directamente en HBO Max, sin pasar por los cines. Será Leslie Grace quien sea Barbara Gordon, la primera compañera femenina de Batman e hija del comisario Gordon. Por su parte, Fraser ha estado inmerso en varios proyectos con cineastas relevantes como es el caso de No Sudden Move de Steven Soderbergh, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, The whale de Darren Aronofsky y finalmente, una cinta que cuenta con el guion de Ethan Coen y Macon Blair, Brothers.