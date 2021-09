HBO Max es la nueva plataforma que sustituirá a su antecesora, la HBO “normal” que llegó hace algunos años a nuestro país, pero que no contenía todo el contenido que posee WarnerMedia, propietaria del famoso servicio de streaming. El antiguo canal, aglutinaba las clásicas series de HBO como Los Soprano y The Wire, así como un catálogo de largometrajes “algo corto” comparado con sus vecinos; Netflix, Amazon y Disney Plus. Sin saber todavía su precio, la directora general en Europa, Christine Sulebakk ha asegurado que será “competitivo”.

España no era una exclusión especial ni nada parecido, de hecho será el primer país junto a la zona nórdica que recibirá la llegada de esta versión ampliada de la plataforma. HBO Max se instalará el 26 de octubre en nuestras fronteras, además de en Andorra, Noruega, Finlandia y Dinamarca. A principios del 2022 aparecerá en el resto de lugares del viejo continente, empezando por nuestra vecina Portugal.

Un contenido para competir de verdad

Así como Disney Plus se actualizó con el apéndice Star dentro de su plataforma, aglutinando una buena cantidad de producciones de la Fox (Estudio propiedad de Disney). Ahora HBO Max hará lo propio para competir “cara a cara” con los gigantes que ya están presentes en el territorio.

La versión extendida de la plataforma norteamericana reunirá bajo una misma marca, diferentes y diversos contenidos. Además de las series originales de HBO, su nueva versión Max tendrá un centenar de películas de Warner Bros (Matrix, Harry Potter, Space Jam), una de las productoras y distribuidoras más potentes de la industria cinematográfica. Incluido en catálogo, llegará la animación de Cartoon Network (Hora de aventuras, Ben 10, Las supernenas), las series de creación propias denominadas Max Originals y todas las historias y Superhéroes de Dc cómics.

Una de las principales críticas que recibió HBO cuando se estrenó en España fue los complicados errores que tenían tanto su web como la app. HBO Max traerá mejoras tecnológicas y los usuarios de la antigua plataforma solo tendrán que actualizar la aplicación para sustituirla. Vodafone seguirá teniendo el principal acuerdo con el servicio de streaming por lo que todos aquellos usuarios que accedan a ella mediante la compañía telefónica seguirán manteniendo su suscripción.

Por si todo esto fuese poco, HBO Max traerá a partir de 2022 los servicios de estreno simultáneo que ya están disponibles en Estados Unidos. Títulos tan importantes como Matrix Resurrections y Dune serán exclusivos de este maximizado streaming. La distribuidora no dejará de lado el producto “nacional”, con la producción de series como Vota Juan, Sin Novedad, Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof y García.