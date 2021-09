Desde Warner Bros ya se están preparando para lanzar el primer tráiler de la esperada Matrix Resurrection. La cinta dirigida en solitario por Lana Wachowski y coescrita con el escritor de El atlas de las nubes tiene previsto estrenarse a finales de este año (aunque todavía se encuentra en labores de postproducción). Unos pocos afortunados ya pudieron ver el tráiler en la CinemasCon celebrada la semana pasada, pero ahora el adelanto está a punto de salir a la luz y ¿cómo lo han hecho? Con la creación de una página web en la que desde la productora invitan con un texto que dice “Elige tu realidad” y las ya icónicas dos pastillas de la franquicia.

Dependiendo de la pastilla que elijamos y de la hora en la que estemos en la web veremos unos avances u otros, mostrando videos rápidamente que te invitan con una voz en off a regresar al universo de Matrix. Según Entertainment Weekly, los resultados tienen al menos hasta 180.000 variaciones. Este “Elige tu realidad” no podría ir más en la línea temática de la película, situando internet y en definitiva la falsa realidad creada por las máquinas para que los fans puedan investigar y conocer todas las imágenes, antes del tráiler definitivo que saldrá este jueves, 9 de septiembre.

Como señalaban los que habían visto el adelanto en la convención, tanto los personajes de Neo como de Trinity parecen haber olvidado los eventos de la trilogía original. El personaje de Keanu Revees le dice a su terapeuta (Neil Patrick Harris) que está teniendo sueños que no eran solo sueños, mientras se medica con pastillas azules.

Aunque no parece confirmarse que Abdul-Mateen II vaya a ser un nuevo Morfeo, lo que es seguro es que el intérprete Laurence Fishburne no estará en esta continuación, por las propias palabras que el actor dijo a principio de verano: «No estoy en la próxima película de Matrix y tendrías que preguntarle a Lana Wachowski por qué, porque no tengo una respuesta para eso». La que sí que estará es su interés amoroso en la trilogía original, Niobe, interpretada por Jada Pinkett Smith y Lambert Wilson en su papel de Merovingio.