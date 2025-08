Ni Adidas ni Nike: las deportivas que necesitas para ponerte en forma son de ésta marca que ni recordabas que existía

En el mundo del running, todo parece girar siempre en torno a los mismos nombres: Nike, Adidas, Asics… Pero de vez en cuando, una marca que creías olvidada saca un modelo que te sorprende, y mucho. Y eso es exactamente lo que está pasando con Joma y sus zapatillas R‑3000 25, que están dando mucho que hablar entre los que buscan algo más que sólo marketing, priorizando el rendimiento real y la tecnología al servicio del corredor.

Sí, Joma, la marca española de toda la vida. Esa que muchos recuerdan por el fútbol o por equipaciones escolares, está arrasando con unas zapatillas que no tienen nada que envidiarle a modelos que cuestan el doble o el triple. Las R‑3000 25 son una apuesta seria, pensadas para corredores con cierta experiencia, que quieren mejorar tiempos, volar en competición y, por qué no decirlo, hacerlo sin dejarse el sueldo.

Zapatillas running Joma de máxima calidad

El plato fuerte es la placa de carbono Endoplate que Joma ha introducido en el interior de la mediasuela, lo que proporciona una reactividad brutal y un impulso extra en cada zancada. Esto, combinado con una espuma llamada Fly Reactive, consigue que la pisada se sienta ligera pero amortiguada, rápida pero estable. No es sólo para verse bien, estas zapatillas están diseñadas para correr rápido y sin que tus pies ni articulaciones sufran lesiones.

Se trata de un modelo que no está pensado para principiantes ni para pasear. Son para corredores con técnica, con buena forma física y ritmos por debajo de 4:30/km (incluso mejor si te mueves entre 3:30 y 4:00/km). La zapatilla tiene perfil alto (40 mm en talón, 32 mm en antepié), drop de 8 mm, y una base más bien estrecha. Esto las hace perfectas para correr maratones o medias maratones a buen ritmo, pero también sirven para series o entrenamientos intensos si te gusta ir ligero.

Pero lo que más sorprende el precio. Mientras otros modelos con placa de carbono se mueven entre los 200 y 300 euros, las Joma R‑3000 25 cuestan 179,99 euros en la página oficial de la marca. Y no por eso sacrifican calidad. La suela tiene un buen agarre, incluso en superficies no perfectas, y se ha mejorado en durabilidad respecto a versiones anteriores. Multitud de usuarios dicen que aguantan más de 500 km sin problemas, algo que no todas las zapatillas voladoras pueden decir. Y por eso están empezando a agotarse en algunos colores y tallas, por lo que si quieres las tuyas no debes tardar mucho en comprarlas.

En cuanto al diseño, también dan la talla sin duda. El upper es de malla Jacquard con perforaciones para mayor transpirabilidad, la lengüeta es súper fina y cómoda, y el ajuste es firme sin apretar demasiado. Algunas personas con pie estrecho dicen que la horma es algo amplia, y la lengüeta puede resultar un pelín larga, pero otros agradecen ese tipo de calzado. Por si fuera poco, están homologadas por World Athletics, así que si las usas para competir, puedes estar tranquilo. Valen tanto para entrenar como para darlo todo en carrera oficial.