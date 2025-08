Mercadona saca un postre refrescante por menos de 2€ que está volviendo loca a media España

Con el calor apretando como nunca y el verano pidiendo a gritos algo que sea dulce y a la vez fresco, Mercadona ha dado en el clavo. Su nuevo postre lácteo de Lemon Cake Hacendado se ha convertido en el más buscado del país y ya está generando comentarios por todas partes, especialmente entre los influencers gastronómicos de las redes sociales ¿Pero qué tiene este pequeño vasito que ha logrado enganchar incluso a los más exigentes con el dulce?.

Pues bien, no se trata sólo de al que parece un yogur con sabor a limón. Este postre tiene la textura de una mousse cremosa, el sabor intenso del limón natural y un fondo que recuerda al bizcocho de toda la vida. Todo por apenas 1,70 € el pack de dos unidades. Y claro, en redes sociales no ha tardado en viralizarse como decimos. Hablan lindezas de este nuevo postre de Mercadona, e incluso algunos nombres propios, como el del influencer Edu Luque, se quejan de que está tan bueno que es una pena que el vasito dure tan poco. Pero más allá del boom en TikTok o de las recomendaciones que nos hagan los expertos, lo cierto es que este postre tiene ingredientes de calidad y una combinación de sabores bastante bien lograda. Vamos a ver qué lo hace tan especial y por qué se está colando en tantas cestas de la compra.

El postre de Mercadona que no puede faltar en tu nevera

Lo primero que llama la atención al probar el postre lácteo Lemon Cake de Hacendado es su cremosidad. Tiene una base suave, casi como una tarta de queso ligera, combinada con un toque cítrico muy refrescante. Nada empalagoso. Se nota el punto justo de dulzor para equilibrar el ácido natural del limón, que viene tanto en zumo como en aroma, según la etiqueta. Y aunque parezca un detalle menor, ese sabor a bizcocho que queda al final le da un toque casero muy conseguido.

Está elaborado con ingredientes como leche, nata, huevo, azúcar y zumo concentrado de limón, sin gluten y sin colorantes artificiales. Además, no contiene trazas de frutos secos, lo cual es un dato importante para muchas personas con alergias. En definitiva, un postre apto para una gran mayoría de consumidores que buscan algo diferente, más allá del clásico yogur de limón.

Perfecto para después de comer o como capricho frío a cualquier hora

Una de las ventajas de este producto es que es muy versátil. Puedes tomarlo como postre tras una comida copiosa, porque resulta ligero y digestivo, pero también funciona de maravilla como merienda fresquita, especialmente si lo dejas unos minutos en el congelador antes de servir. Y ojo, que más de uno lo ha convertido en su nuevo snack de media tarde.

Al venir en formato de dos unidades de 80 g, también es una opción bastante razonable si hablamos de cantidad. No empacha, no satura y deja ese regustillo que te hace pensar, como le ha pasado al influencer que os dejamos al final, «ojalá fuera un poco más grande». Además, como hace él, si deseas darle un toque todavía más especial, nada como añadir unos trozos de galleta. El sabor mejora todavía más y entonce, pasa de ser algo delicioso a ser el postre perfecto para disfrutar mientras te relajas este verano.

Buena relación calidad-precio y sin complicaciones

Que cueste sólo 1,70 € el pack de dos lo convierte en una de esas compras pequeñas que se disfrutan como si fueran un lujo. Y más en estos tiempos, donde la cesta de la compra se nota en el bolsillo. Además, está disponible en todos los supermercados Mercadona de España, sin necesidad de encargarlo ni buscarlo por internet. Vas a tu tienda habitual, lo encuentras en la zona de refrigerados y listo. Y si quieres más comodidad también lo puedes comprar desde la tienda online de Mercadona.

Este tipo de productos, que no necesitan campaña porque se recomiendan solos, son los que acaban triunfando. Y Mercadona lo sabe: por eso ha apostado por una presentación sencilla, con una imagen atractiva del producto, sin demasiados adornos. El contenido habla por sí solo.

En resumen, este nuevo postre lácteo de limón estilo Lemon Cake de Hacendado está conquistando todos los paladares por una razón sencilla: lo tiene todo. Es cómodo, económico, sabroso y refrescante. Y aunque no sea un postre de pastelería fina, cumple sobradamente su función de endulzarnos la vida sin complicaciones.

Ahora ya lo sabes, si eres fan del sabor a limón o simplemente te apetece probar algo distinto, merece la pena darle una oportunidad. Lo más probable es que después del primer vasito ya estés pensando en cuándo volver a por más. ¿Tú ya lo has probado?