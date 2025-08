Hacienda confirma lo que te va a pasar si pones a tu hijo como cotitular de tu cuenta del banco

Los padres que quieran añadir a su hijo como cotitular en su cuenta bancaria tienen que saber que esto no les reportará problemas con Hacienda. La Agencia Tributaria ha salido al paso de las últimas informaciones que apuntaban a una posible multa por esquivar el famoso impuesto de donaciones a la hora de transferir el dinero a un miembro de la familia. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho Hacienda en las últimas semanas sobre las cuentas del banco.

El Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero ha aumentado en este 2025 el control sobre todos los movimientos de dinero de los ciudadanos. Desde la Agencia Tributaria andan ojo avizor a todos los movimientos sospechosos de los titulares de las cuentas bancarias, pero no multará a los padres que pongan a un hijo como cotitular en una cuenta del banco. Las últimas informaciones que han hecho referencia a esto han obligado a pronunciarse al fisco.

En concreto, ha sido la Dirección General de Tributos (DGT) la que publicó el pasado 8 de abril una resolución en la que aclaró que no se considerará como una donación de dinero con repercusiones fiscales cuando un padre añada como titular a sus hijos en la cuenta del banco. Esto no supondrá repercusiones fiscales de cara a la Agencia Tributaria de las comunidades autónomas correspondientes, que son las encargadas de investigar los posibles fraudes con el impuesto de donaciones.

Este órgano del Ministerio de Hacienda indica que el hecho de que una persona, en este caso el hijo, pase a ser titular de la cuenta, no quiere decir que el dinero pase a ser suyo. Sólo tendrá la facultad de poder realizar operaciones con él. Por lo tanto, que un padre ponga como cotitular a su hijo en la cuenta del banco no implicará para Hacienda la existencia de una donación. «Una cuenta bancaria supone un contrato de depósito, en el cual la relación jurídica se produce entre el depositante, dueño de lo depositado, y el depositario [banco], relación que no queda modificada por el hecho de que figuren varios titulares en dicha cuenta», reza la sentencia.

Hacienda y la cuenta del banco

Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda también han confirmado a Maldita.es que el hecho de que los padres compartan una cuenta del banco con el hijo no implicará una multa. «Lo que se persigue es que en una cuenta uno de los titulares sea el que ingresa el dinero y otro el que lo gaste, pudiendo ser esto prueba o indicio de una donación encubierta que debería tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones», informa, a la vez que dejan claro que se aplicarían «si se entiende que hay ánimo de defraudar, un criterio muy subjetivo que no siempre se da».

En RTVE también se han puesto en contacto con el Gestha para aclarar la situación y transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Su presidente, Carlos Cruzado, ha dejado claro que la Agencia Tributaria «no tiene ninguna campaña en relación con esto» y que no se investigará «salvo en caso muy concreto». Por ello pone como ejemplo a «una persona que ingrese 5.000 euros todos los meses y otra los vaya sacando».

Hay que tener en cuenta que comprobar el origen y destino de estos movimientos de dinero corresponde a la Hacienda de las distintas comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar el impuesto de sucesiones. Así que esto sólo sucederá en los casos de grandes traspasos de dinero que no tengan ninguna justificación. También hay que tener en cuenta que el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado al 99% en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular.