Hacienda ya multa este error que cometen muchos al sacar dinero: miles de personas lo hacen a diario

El uso de las tarjetas de crédito así como de dispositivos y smartwatches para hacer pagos ha aumentado mucho de un tiempo a esta parte, especialmente desde la pandemia. Sin embargo, España es un país en el que todavía se utiliza mucho el dinero en efectivo, por lo que ir a un cajero y sacar lo que se necesita es un gesto de lo más cotidiano. Algo que de hecho para casi todos nosotros, no implica riesgo alguno o que sea síntoma de actividad sospechosa, pero cuidado porque dependiendo de la cantidad de dinero que saquemos, es posible que Hacienda sí que esté alerta.

Aunque nos pueda parecer algo exagerado, la Agencia Tributaria vigila de cerca los movimientos de efectivo. No se trata de prohibir que saquemos dinero de nuestra cuenta si nos apetece, sino de evitar que estas operaciones sirvan como vía para el fraude fiscal o el blanqueo de capitales. El problema es que muchas personas desconocen las cantidades a partir de las cuáles los bancos están obligados a informar sobre nuestras operaciones, lo que puede llevar a que nos encontremos con una situación incómoda que en los peores casos, acabe derivando en multa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es tanto la cantidad de dinero que se saca (dado que no existe un límite oficial) sino que por ejemplo no lo hayamos hecho nunca y de repente comencemos a sacar grandes cantidades de dinero. Tiene que ver mucho más con el hecho de saber justificar para qué sacamos el dinero, y estar atentos a que el banco es posible que avise a Hacienda si retiramos por ejemplo más de 3.000 euros de golpe sin causa alguna.

¿Por qué Hacienda vigila el dinero que sacamos?

La Agencia Tributaria tiene una misión clara: luchar contra el fraude fiscal. El uso excesivo de dinero en efectivo suele estar relacionado con actividades no declaradas, ya que el rastro de las operaciones se vuelve más difícil de seguir. Por este motivo, todos los bancos están obligados a informar sobre operaciones sospechosas o que superen determinados importes, aunque el cliente sea completamente legal y transparente.

El Banco de España advierte que cualquier operación en efectivo igual o superior a 1.000 euros puede requerir que el cliente se identifique. En la práctica, esto significa que si retiras 1.200 euros del cajero, el banco podría notificar el movimiento a Hacienda y pedir explicaciones sobre el destino del dinero. Aunque no se trata de una infracción automática, sí es un aviso que puede generar una revisión. La cifra de 3.000 euros es aún más sensible, pues suele provocar una alerta inmediata en la Agencia Tributaria.

El error que debes evitar cuando quieras sacar dinero

El problema en sí, no es que saques el dinero sino que no puedas justificar para qué lo sacas. Muchas personas sacan grandes cantidades sin pensar que podrían ser preguntadas por su origen o destino. Esto no significa que cada retirada deba estar respaldada por un documento, pero cuando se trata de importes elevados, conviene contar con una razón clara y, si es posible, un justificante. Por ejemplo, si estás haciendo una reforma, pagando una fianza o comprando un bien, siempre es recomendable conservar facturas o recibos que puedan explicar el gasto.

Pensar que como es tu dinero puedes hacer lo que quieras con él, es algo que no está mal, pero también se debe tener en cuenta que el banco, ante esas grandes cantidades retiradas, tiene obligación de informar. Por ello, dependiendo de cada situación, nos podemos encontrar con un requerimiento de Hacienda para que puedan comprobar que todo está en orden. Y si no se puede demostrar, podrían imponerse sanciones.

Consejos para evitar problemas con Hacienda

Si necesitas retirar una cantidad superior a 1.000 euros, lo mejor es comunicarlo a la oficina bancaria con antelación. Muchas entidades recomiendan incluso llevar un justificante del motivo del retiro. Aunque pueda parecer excesivo, esta simple precaución puede evitarte molestias posteriores. Recuerda que no es ilegal sacar dinero, pero Hacienda puede interpretarlo como un intento de ocultar ingresos si no existe una explicación clara.

También es importante diversificar los retiros. Si necesitas, por ejemplo, 4.000 euros para una compra, puede ser mejor planificarlo en varias extracciones justificadas en lugar de hacerlo todo de golpe. Por otra parte, no olvides que el ingreso de efectivo en una cuenta también se encuentra vigilado: cualquier ingreso igual o superior a 1.000 euros requerirá tu identificación.

El futuro del efectivo y el control fiscal

Cada vez es más evidente que el dinero en metálico está perdiendo terreno frente a los pagos digitales. Sin embargo, la transición no será inmediata, y mientras tanto Hacienda mantendrá su lupa sobre este tipo de operaciones. La clave está en actuar con normalidad pero con conocimiento: sacar dinero no es peligroso, siempre que se haga de forma transparente y con la tranquilidad de poder justificar cualquier movimiento que se haga, también cuando se trata de un ingreso.