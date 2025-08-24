Vingegaard tira de épica para imponerse a Ciccone en Limone Piemonte en una accidentada etapa

El favorito ya está aquí. Ni las caídas le han podido parar. Ha llegado con hambre de llevarse esta Vuelta a España y, en la segunda etapa, ya se viste de rojo. Jonas Vingegaard se ha impuesto en el primer final picado, en Limone Piemonte, superando en un ajustado sprint a Giulio Ciccone. El danés, que se cayó junto a buena parte de su equipo a 20 kilómetros del final, se recompuso hasta el punto de llevarse el triunfo. Espectacular lo del doble campeón del Tour de Francia que, además, se pone líder. A ver quién le quita de ahí ahora.

La Vuelta a España seguía su periplo por Italia, donde comenzó el sábado con la salida en Turín y la llegada a Novara con victoria de Philipsen. Este domingo, segunda etapa, entre la localidad de Alba y Limone Piemonte. Una etapa marcada por la lluvia, que fue protagonista y dejó varios incidentes, y también por una cota de segunda categoría que ponía fin al recorrido.

Se formó fuga, buscando el éxito en la ascensión final, con Glivar, Otruba y Slock, a los que luego se sumó Fernández, del Burgos-BH. Aguantaron en cabeza de carrera hasta que faltaban poco más de cinco kilómetros para el final, cuando los Ineos, Visma y UAE decidieron poner fin a sus aspiraciones y ponerse en serio a trabajar la etapa.

Antes, había sucedido un susto tremendo. El máximo favorito y la gran estrella de esta Vuelta, Jonas Vingegaard, se veía involucrado junto a la mayoría de su equipo y a otros corredores –eran en total unos 10– en una caída a la salida de una rotonda. Susto tremendo para las abejas del Visma, que acababa con todos volviendo al grupo. Su líder lo hacía con una herida en el codo pero dejando claro a la cámara que estaba bien. No tan bien estaba su compañero Axel Zingle, al que le tuvieron que colocar el hombro, pero que se montó de nuevo en la bici y siguió.

Después de ese susto, el UAE esperó, en un acto de compañerismo similar al que ya había hecho el Visma en el Tour. Y entonces el Visma retomó el poder en el pelotón de cara a la ascensión. Allí llegó Wilco Kelderman para endurecer la subida en las rampas e ir seleccionando el grupo. Aguantaba Ineos, queriendo meter también a Egan Bernal, mientras que Lidl-Trek buscaba colocar a Ciccone. Además del UAE –lógicamente– aparecían también los hombres de Movistar por un lado y los EF-Education por otro.

Vingegaard: del susto, al rojo

No había opción a relajarse. Todo el mundo quería pescar en aguas revueltas. Y los que mejor lo vieron fueron los del Lidl, que tomaron el relevo a Visma a la cabeza. Se endurecía la carrera, se estrechaba la carretera y legaba el momento de los ataques, pero se resistían. Nadie se atrevía a probar entre los favoritos, llegando todos juntos al sprint final, muy picado.

Probaba entonces el siempre atrevido Marc Soler, con una arrancada tremenda. Sepp Kuss salía después a su rueda. El español era alcanzado a más de 500 metros y lo intentaban después Gall y Pidcock, activando a los favoritos. Entonces, irrumpía Ciccone con fuerza, seguido de Vingegaard. Quién diría que se había caído minutos antes el danés. En un ejercicio de garra tremendo, puso encima de la mesa los argumentos que le convierten en favorito y se impuso en la foto finish al italiano.