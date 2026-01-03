Quién es Cilia Flores, por qué Trump la ha capturado y de qué se le acusa

Cilia Flores es una política y abogada venezolana, nacida en Táchira en 1956, y una de las figuras más cercanas al chavismo. Está casada con el narcodictador chavista de Venezuela Nicolás Maduro. Cilia Flores es acusada de narcoterrorismo y conspiración por Estados Unidos. Cilia Flores ha sido capturada con Maduro este sábado 3 de enero en una operación llevada a cabo por Estados Unidos. Su trayectoria incluye:

Presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (2006-2011) .

Fiscal General de la República bajo el mandato de Hugo Chávez (2006).

Primera dama de Venezuela desde 2013, tras su matrimonio con Nicolás Maduro.

Flores es conocida por su papel clave en la consolidación del poder político de Maduro, su influencia dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su cercanía con altos mandos militares. Su perfil la ha convertido en un actor central dentro del régimen chavista.

Por qué Trump ha anunciado su captura

Donald Trump afirmó que Cilia Flores fue capturada junto a su esposo Nicolás Maduro durante un operativo militar estadounidense en Venezuela. Según la Casa Blanca:

La operación buscaba detener a líderes acusados de corrupción y narcotráfico que habrían financiado la permanencia del régimen de Maduro mediante actividades ilícitas.

Flores, como esposa de Maduro y figura política de alto rango, es señalada como parte del aparato que habría facilitado y encubierto estas operaciones, especialmente por su control de instituciones judiciales y de fiscalización en Venezuela.

Acusaciones en su contra

La Fiscalía de Nueva York, según Trump y de la fiscal general Pam Bondi, la acusa de:

Narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos.

Asociación con organizaciones criminales, en particular la supuesta vinculación con el llamado Cartel de los Soles, una red presuntamente liderada por altos mandos militares venezolanos.

Posesión de armas automáticas y participación en actividades ilegales vinculadas al financiamiento del régimen.

Se trata de acusaciones federales en Estados Unidos, presentadas en Nueva York, que sitúan a Flores como coautora o facilitadora de delitos transnacionales de tráfico de drogas y terrorismo.

Contexto político y legal

Estas acusaciones se producen tras meses de presión internacional y sanciones de EEUU contra el régimen de Maduro.

La captura anunciada por Trump tiene un trasfondo estratégico y simbólico, al señalar a la cúpula del chavismo como responsable de crímenes transnacionales.

Desde el punto de vista jurídico, algunos expertos advierten que probar la participación directa de Flores en narcotráfico o conspiración puede resultar complicado, dado que las redes como el Cartel de los Soles no son estructuras jerárquicas claras, sino una red difusa de oficiales militares.