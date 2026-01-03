USS Iwo Jima: así es el buque de guerra usado por Trump para llevar a Maduro a EEUU

El USS Iwo Jima (LHD-7), buque de guerra de la Marina de Estados Unidos, fue la embarcación elegida para trasladar al narcochavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras su captura por fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela. Este buque de asalto anfibio combina capacidad militar, logística y estratégica, lo que lo convierte en una plataforma ideal para operaciones de alto riesgo y transporte seguro de personal de alto valor.

Un gigante del mar: características técnicas

El Iwo Jima es parte de la clase Wasp, diseñada para proyectar poder militar a largas distancias y facilitar operaciones conjuntas entre fuerzas aéreas, navales y terrestres. Sus principales características incluyen:

Desplazamiento: aproximadamente 40.500 toneladas .

Eslora (longitud): 257 metros , con 32 metros de manga (ancho) .

Velocidad máxima: más de 22 nudos (unos 41 km/h).

Tripulación: alrededor de 1.100 marinos , con capacidad adicional para más de 1.800 tropas de asalto .

Aeronaves: helipuertos y hangares capaces de operar helicópteros, aviones de despegue vertical como los F-35B y Harrier, así como vehículos anfibios.

Estas capacidades permiten que el Iwo Jima combinen transporte de tropas, apoyo aéreo cercano y operaciones anfibias, convirtiéndolo en una plataforma versátil y autónoma.

Preparación para una operación de alto riesgo

Según información ofrecida por Donald Trump y confirmada por el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, la operación fue cuidadosamente planificada durante meses de preparación y simulaciones. El USS Iwo Jima fue esencial por:

Seguridad y discreción: La estructura del buque permite trasladar personas de alto valor sin riesgos y con un control total del entorno.

Flexibilidad operativa: Puede coordinar simultáneamente operaciones aéreas y anfibias, facilitando la extracción de objetivos en tiempo récord.

Centro de mando móvil: Sirve como plataforma de coordinación entre fuerzas especiales, la Casa Blanca y el Pentágono, asegurando que cada fase de la operación se ejecute con precisión.

El buque, junto con unidades de élite entrenadas durante meses, permitió que la misión se completara sin bajas estadounidenses, trasladando a los líderes venezolanos de manera segura hacia territorio estadounidense.

Historia y relevancia estratégica del USS Iwo Jima

El USS Iwo Jima fue comisionado en 2001 y ha participado en diversas misiones de importancia internacional, entre ellas:

Rescates y evacuaciones humanitarias en zonas de conflicto.

Operaciones conjuntas con fuerzas especiales , demostrando su capacidad de despliegue rápido.

Ejercicios militares multinacionales, reforzando la interoperabilidad con aliados.

Su nombre homenajea a la batalla de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial, símbolo de coordinación, valentía y sacrificio militar.

Un buque de proyección global

El uso del USS Iwo Jima en la operación contra Maduro pone de relieve la capacidad de proyección de poder de Estados Unidos, que combina inteligencia, fuerza militar y logística avanzada. La operación demuestra cómo un buque anfibio puede funcionar no solo como transporte, sino también como plataforma de mando, centro de operaciones y núcleo estratégico en misiones internacionales complejas.