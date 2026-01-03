El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha celebrado este sábado la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que ha derrocado al régimen de Nicolás Maduro, asegurando que supone un duro golpe para la izquierda española que durante años ha mantenido vínculos con la dictadura chavista.

«La paz, la democracia y la libertad han vuelto a Venezuela tras 27 años, que se dice pronto de tiranía», ha afirmado Inda en su comentario editorial, en el que ha arremetido duramente contra lo que denomina el «piojoso wokismo patrio» que ahora «está de luto».

El periodista ha subrayado que la caída de Maduro no solo representa un triunfo para la democracia venezolana, sino también el fin de un presunto flujo de financiación desde Caracas hacia sectores de la izquierda española. «Están de luto porque se les acaba el chollo, el maná de dinero que venía de la dictadura de la narcodictadura venezolana», ha señalado.

Inda ha dirigido sus críticas especialmente contra el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el «delincuente» de Pablo Iglesias y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. «Mal día para ti, querido Pablo, mal día para Zapatero y mal día también para Pedro Sánchez», ha enfatizado.

«Un golpe contra las dictaduras»

El director de OKDIARIO ha destacado que Donald Trump «ha dado un golpe encima de la mesa contra los narcoestados» y las dictaduras, recordando que Venezuela contaba con «mil presos políticos, 7 millones de exiliados» y que bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro se han «asesinado a decenas de miles de disidentes».

«¿Cuántas toneladas de lexatin se estarán tomando a estas alturas Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y el delincuente de Pablo Iglesias?», se ha preguntado irónicamente Inda, concluyendo: «Mientras tanto, todos los demócratas nos reímos profundamente de ellos».