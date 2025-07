La animadversión de Ábalos hacia María Jesús Montero: «Elogiaba a Cerdán para joderme a mí»

José Luis Ábalos ha cargado duramente contra María Jesús Montero en una conversación con OKDIARIO, acusando a la vicepresidenta del Gobierno de haberlo traicionado y de haber utilizado los elogios a Santos Cerdán como arma arrojadiza contra él. El ex ministro no oculta su animadversión hacia quien considera que fue una de las primeras en empujarle fuera del PSOE.

Ábalos no se muerde la lengua al analizar la estrategia de Montero: «La Montero diciendo que [Cerdán] era el mejor secretario de organización que ha tenido el PSOE en detrimento mío. Y luego en el Senado incluso llega a decir que nunca fue amiga mía», afirma a OKDIARIO.

El ex ministro considera que los elogios públicos de la vicepresidenta hacia Cerdán tenían un objetivo claro: «Lo hacía para joderme a mí. Y ahora, ¿qué dice? Ahora dice que ‘ese señor no es del PSOE’».

La acusación más dura de Ábalos hacia Montero se centra en lo que considera una flagrante contradicción: «¿Pero qué dices? Me estás felicitando las navidades, amigo del alma. Y ahora no me conocía. Y, en cambio, el otro [Cerdán] era de puta madre».

El ex ministro recuerda la cercanía que mantenía con Montero durante su etapa en el Gobierno, lo que hace más dolorosa para él la posterior traición. Una de las personas con las que había tenido más cercanía en sus años de Gobierno fue quien lo trataba como a un apestado. «Si yo tengo un vídeo de ella en el que incluso los comentarios hablan del idilio de María Jesús Montero conmigo. Era una declaración de amor en público», recuerda Ábalos.

«Eres nuestro tronco»

Tal como publicó OKDIARIO, Ábalos recibió múltiples mensajes de apoyo por WhatsApp de altos cargos socialistas en 2020, entre ellos de la actual vicepresidenta Montero, quien le describió como «nuestro tronco», el pilar que mantenía la unidad organizativa, ideológica e incluso sentimental del partido.

«José Luis quería darte las gracias por tu comentario en el Consejo de Ministros. Para mí es una motivación y un estímulo viniendo de ti. Gracias. Tu ministerio y Hacienda nos sentimos equipo. Así que hoy un pasito más. Muchas gracias por tu ánimo», dijo la ministra de Hacienda tras una tensa reunión del Consejo de Ministros.

Tras destaparse el escándalo de la trama del PSOE, la actual número dos del Gobierno y de Ferraz presionó para que Ábalos dejara su escaño de diputado en el Congreso con un mensaje claro: «Yo sé lo que yo haría». Esta actitud de Montero le sentó a Ábalos «como una traición», especialmente viniendo de quien había sido una de sus personas más cercanas en el Ejecutivo.

La crítica de Ábalos rebosa aversión por las declaraciones de Montero sobre Santos Cerdán. La vicepresidenta nunca ocultó su cercanía con el ahora encarcelado secretario de Organización del PSOE, llegando a definir su relación como de «complicidad y amistad».

«Tengo una magnífica relación con el señor Santos Cerdán. Pertenecemos ambos a la dirección de mi partido, y más allá de ello tengo una relación personal, de complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego», aseguraba Montero el pasado 26 de noviembre.