María Jesús Montero se deshizo en elogios a Ábalos por WhatsApp: «¡Eres nuestro tronco!»

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, recibió múltiples mensajes de apoyo por WhatsApp de altos cargos socialistas en 2020, entre ellos de la actual vicepresidenta María Jesús Montero, quien le describió como «nuestro tronco», el pilar que mantenía la unidad organizativa, ideológica e incluso sentimental del partido.

«José Luis quería darte las gracias por tu comentario en el Consejo de Ministros. Para mí es una motivación y un estímulo viniendo de ti. Gracias. Tu ministerio y Hacienda nos sentimos equipo. Así que hoy un pasito más. Muchas gracias por tu ánimo», dijo la ministra de Hacienda tras una tensa reunión del Consejo de Ministros.

Ábalos le replica: «Te mereces eso y más, y me quedo corto. Me das mucha seguridad y te tengo molta estima [mucho cariño]». Agrega un emoticono de un beso. A eso, la hoy vicepresidenta primera y entonces portavoz del Ejecutivo responde: «Pues ya ves, es mutuo!! Tú eres nuestro tronco, imagínate la confianza!!». También corresponde al emoji de un beso con corazón. Se trata de mensajes que obran en los discos duros que tenía Koldo García en su casa y que están intervenidos por la Guardia Civil.

Era un día importante para Montero. El Consejo de Ministros había aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, unas cuentas, destacó la ministra, «imprescindibles para la reconstrucción del país», tras la pandemia de Covid-19. «Son los presupuestos que necesita el país en un momento excepcional», enfatizó Montero en rueda de prensa.

Numerosos dirigentes le han trasladado su apoyo y cariño en privado a Ábalos durante estos años. Todo en un contexto donde el ex ministro asegura tener documentación comprometedora que podría hacer caer al Gobierno. Son todos los chats de Ábalos con su jefe desde 2017.

Trato diferenciado

Según fuentes consultadas por OKDIARIO, Ábalos siente malestar por el trato diferenciado que ha recibido en comparación con Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, también investigados por la Justicia, e incluso procesado y a un paso de juicio en el caso del segundo.

Mientras que Begoña Gómez, a pesar de estar imputada, fue invitada al 41º Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla, donde recibió un baño de masas entre aplausos, Ábalos no sólo no fue invitado, sino que recibió el anuncio de su expediente de expulsión del partido justo antes de dicho cónclave. Un proceso interno que, según confirmó este lunes la portavoz socialista en Ferraz, Esther Peña, sigue sin resolución definitiva y sin fechas previstas para que concluya.

Desconcierto en el Gobierno

Según las mismas fuentes, Montero quedó «destrozada» por la destitución del que fuera su jefe de filas en el PSOE, reemplazado en julio de 2023 por el navarro Santos Cerdán, quien a su vez habría sido responsable de traer al polémico Koldo García a Madrid. Montero es muy sentimental y le dolió la ausencia de un día para otro de dos de sus puntales. La ministra dedicaba sentidos mensajes a Ábalos como que cuando en una reunión había roces y tensiones ella le miraba para buscar confianza y estabilidad.

María Jesús Montero le mostró su apoyo total calificándolo como «nuestro tronco», una expresión que refleja el papel fundamental que desempeñaba en la estructura del partido.

Tras el despido, el desconcierto de la ministra de Hacienda y ahora vicesecretaria del PSOE y líder del partido en Andalucía estalló y se acentuó porque no se sabían las causas de la purga de Sánchez a sus más íntimos colaboradores.

Cientos de mensajes

En los círculos cercanos a Ábalos se comenta que Pedro Sánchez «tiene temor por cualquiera que le haga sombra», contexto en el que se enmarcarían los movimientos políticos del presidente. El ex ministro ha dejado entrever que posee información sensible de todos los trapos sucios del PSOE en los discos duros que tiene en sus viviendas.

Esa documentación podría ver la luz y temblaría el PSOE. En particular, la época del partido desde la que Sánchez recuperó el poder en el aciago congreso de octubre de 2016, donde hubo más que palabras entre los compañeros de partido y se colocó una urna escondida donde se podía votar varias veces.

Sánchez le comunicó en la ruptura abrupta en julio de 2021: «Hemos recorrido un largo viaje juntos y este viaje ya terminó. No cuento contigo para la nueva etapa», sin ofrecerle explicación alguna a pesar de la petición de Ábalos. No obstante, ambos retomaron el contacto en noviembre de ese mismo año, es decir, cuatro meses después. Le felicitó su cumpleaños a su ex mano derecha de forma afable. Además, algunos mensajes fueron después de la apertura de pesquisas en Anticorrupción tras la denuncia del PP de Isabel Díaz Ayuso.

En todo caso, Ábalos también quería la explicación que no tuvo Montero. «Me parece razonable que me des un motivo que no ponga en riesgo mi reputación (…) Vas a quedar como un killer y eso no te beneficia. La gente va a interpretar que tengo algo oscuro», le recriminó a Sánchez en verano Ábalos, a lo que el presidente respondió tajante: «No puedo darte ningún motivo».

La relación se reactivó cuando empezaron a publicarse informaciones comprometedoras sobre el ex ministro. «Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios», escribió Sánchez el 6 de noviembre de 2021, según publicó EsDiario en octubre de 2024. Podría ser una aclaración entre líneas de que ni Moncloa ni Ferraz estaban filtrando para destruirle con esas primeras informaciones.

Los mensajes de estos días son la punta del iceberg en comparación con todas las cadenas de chats con Sánchez y otros pesos pesados que están guardadas a buen recaudo.

Ante la creciente presión judicial de Ábalos, ante un fiscal y un juez que le acorralan, el ex ministro hace saber que, lógicamente, como secretario de Organización del PSOE que fue, conoce todas las tripas del partido y todos los trapos sucios que descabalgarían a Sánchez del Palacio de La Moncloa.

El terremoto político sigue creciendo. La advertencia de Ábalos en sus círculos sobre poseer documentación comprometedora, junto a su malestar con el Ministerio del Interior y la UCO por lo que considera una investigación selectiva y prospectiva, sitúa al Gobierno en una posición de máxima vulnerabilidad.