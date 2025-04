Ábalos agendó en su móvil a Jésica Rodríguez como «Jesús Rodríguez» para evitar suspicacias de su mujer

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela que José Luis Ábalos guardó el contacto de Jésica Rodríguez en su móvil bajo el nombre masculino de «Jesús Rodríguez», una estrategia aparentemente destinada a evitar levantar sospechas en su entorno familiar. Este detalle apunta a la naturaleza íntima de una relación que posteriormente derivaría en presuntas dádivas a cambio de contratos públicos.

Hasta ahora se conocía que Ábalos guardó a su amante que se dedicaba a ser escort como «Jéssica 20 Minutos», en referencia al periódico gratuito. De esta forma, si su mujer veía una llamada o mensaje de su amante podría justificar que le llamaba una redactora de un periódico que quería información.

En otro pasaje Ábalos se refiere a Jésica como «España». «Me dice España que la casa aparece libre a partir del 7 de abril», escribe Ábalos en clave el 2 de marzo de 2020, justo antes de la pandemia. Koldo el día después dice: «Buenas, España solucionado para un año más». Pantallazos de la UCO reflejan que Jésica aparece en WhatsApp con el nombre «España @ 20Minutos». Precisamente la amante vivía en Plaza de España.

«Cabe recordar que desde 2018 hasta ya entrado el 2022 Ábalos habría mantenido una relación con Jésica, a quien los investigados refieren en sus dispositivos móviles como España o Jéssica 20 Minutos. Contextualizada esta relación personal, el hecho de que la renta de la vivienda sita en la Plaza de

España fuera sufragada por un presunto testaferro de Víctor de Aldama, resultaba revelador ya que la persona que ocupó ese inmueble fue Jésica», recoge el informe consultado por OKDIARIO.

El documento policial revela cómo tanto Jésica Rodríguez como Claudia Montes, otra mujer vinculada sentimentalmente al ex ministro, obtuvieron empleos en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes gracias a la intervención directa de Koldo García, quien actuaba como intermediario y celestino tanto en las relaciones personales como en las gestiones laborales.

El informe de la UCO documenta el modo en que Ábalos solicitó expresamente a Koldo la contratación de varias mujeres de su entorno. En el caso de Claudia, el entonces ministro preguntó: «¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?». Ábalos se relacionaba, por tanto, con «la de Gijón» y «España», la de Plaza de España.

Para Jésica, fue Koldo quien presionó a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF, con un mensaje contundente: «Solo una cosa que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba que si no Jose me corta los huevos».

Tras analizar miles de mensajes de WhatsApp, los investigadores han podido reconstruir el entramado de favores que rodeaba estas contrataciones. Jésica Rodríguez obtuvo un puesto en Ineco donde cobraba 1.173,67 euros mensuales sin acudir nunca a su lugar de trabajo. «Bueno. Pues dame una dirección y un teléfono porque no sé dónde trabajo», llegó a escribir a Koldo.

Nómina sin trabajar

El informe de la UCO documenta cómo Jésica se mostraba reticente a acudir a la entrevista de trabajo en Ineco, haciendo comentarios que denotaban la irregularidad del proceso: «Y yo tampoco quiero ir mañana a hacer el tonto» «Que me muero de vergüenza». Ante estas dudas, Koldo le daba instrucciones claras para sortear cualquier proceso de selección formal, mientras Jésica reconocía: «Pero llevamos un mes para esto», utilizando la primera persona del plural.

El hermano de Koldo, Joseba García, era el encargado de cumplimentar los partes de trabajo mensuales de Jésica y ambos se coordinaban para registrar diariamente una jornada laboral ficticia.

La investigación revela el papel de Joseba García como pieza clave en el encubrimiento. En una de las conversaciones, Jésica expresaba sus dudas sobre cómo registrar su jornada laboral: «Es que el otro día no sé lo qué le dije que estaban un poco así, que últimamente están un poco como estúpidos. Y me están haciendo mandar el parte todas las semanas».

Cuando surgían problemas con los supervisores en Ineco, Koldo intervenía con instrucciones precisas: «Tú siempre di lo mismo sin problema que estás para Joseba» y «No te preocupes siempre lo arregla tranquila».

Piso de lujo

Paralelamente, Jésica residía en el citado piso de lujo en Torre de Madrid cuyo alquiler mensual de 2.901 euros era sufragado por Víctor de Aldama. Cuando surgían problemas con los pagos, era Koldo quien intervenía, movilizando incluso a su hermano y a su hija de un año para realizar transferencias bancarias que cubrieran el alquiler. «3 años y medio de casa gratis», llegó a comentar Koldo sobre el tiempo que Jésica vivió en ese inmueble.

Cuando los problemas con el impago del piso de Torre de Madrid se agravaron, Jésica remitió un audio a Koldo donde se lamentaba: «Es que es lo que te vuelvo a decir, lo que no puede ser es que a mí me llevan tres meses llamándome para decirme que no se están pagando las cosas, yo tengo que aguantar esas llamadas cuando no tengo ni puta idea de lo que pasa». Este mensaje evidencia cómo Jésica era consciente de que otras personas gestionaban su alojamiento.

La investigación ha permitido documentar también cómo Ábalos estaba perfectamente al tanto de estas gestiones. Cuando la inmobiliaria reclamaba el impago del alquiler, Jésica contactaba directamente con el ministro, quien a su vez pedía a Koldo que lo resolviera. Koldo respondía: «Ya está arreglado», tras coordinar los pagos con Aldama. Además, Aldama pidió a Koldo «coordinar» con el ministro.

La sexta pareja de Ábalos

El caso de Claudia Montes, Miss Asturias +30 años, sigue un patrón similar. Tras conseguir su contratación en Logirail gracias a la intervención de Isaías Taboas, entonces presidente de Renfe, la relación entre ella y Ábalos quedó evidenciada en numerosos mensajes.

En noviembre de 2020, Claudia escribió a Koldo: «Hola Koldo. Qué tal? Estoy preocupada porque desde que hablamos tú y yo el otro día José está raro conmigo, está más distante. Ya sabes que nunca haría nada que le pueda molestar intencionadamente. Y que soy leal a su persona aunque como bien me aconsejaste, en lo personal entendí lo que me dijiste que está bien con su mujer y que no tengo nada que hacer».

El epílogo llegó en octubre de 2022, cuando tanto Ábalos como Koldo habían perdido sus cargos públicos y Claudia se enfrentaba a problemas laborales. En un desesperado intento por obtener ayuda, amenazó al ex ministro acusando a Koldo: «Sabes que durante el tiempo que Koldo estuvo hablando conmigo te estuvo ocultando que me pedía cosas obscenas y me decía que no te dijera nada pues lo tengo todo grabado».