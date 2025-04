Jésica como el hermano de Sánchez: «No tengo ni p… idea de lo que se hace allí»

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado un caso con sorprendentes paralelismos al del hermano del presidente del Gobierno. Jésica Rodríguez, presunta pareja del ex ministro José Luis Ábalos, obtuvo un puesto de trabajo en la empresa pública Ineco gracias a la intervención directa de Koldo García, y cobraba regularmente su salario sin acudir jamás a su puesto de trabajo.

«Bueno. Pues dame una dirección y un teléfono porque no sé dónde trabajo», escribió Jésica a Koldo en un mensaje de WhatsApp fechado el 3 de junio de 2019, según recoge el documento policial de 262 páginas entregado al magistrado instructor del Tribunal Supremo consultado por OKDIARIO.

Esta frase evoca inevitablemente al caso del hermano de Pedro Sánchez, que cobró de la Diputación de Badajoz pero nunca nadie le vio trabajando en la sede de esa institución extremeña.

En un mensaje de voz transcrito en el informe, Jésica es aún más explícita sobre su desconocimiento de las funciones que supuestamente debía realizar: «Yo no puedo decir una cosa o escribir una cosa… lo primero que yo no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí o si puedo decir que voy o no, o sea yo tendría que poner lo que él me diga, porque yo no me puedo inventar algo de algo que completamente desconozco».

El mecanismo para mantener esta situación irregular era sofisticado. Joseba García, hermano de Koldo, se encargaba de cumplimentar los partes de trabajo mensuales de Jésica, así lo reconoció en el Supremo. Ambos se coordinaban para registrar diariamente una jornada laboral ficticia, como evidencia otro mensaje de Jésica a Koldo: «E intento hacer las cosas lo mejor que puedo, me iba a decir las horas para que pusiéramos las mismas».

La contratación de Jésica en Ineco se produjo tras una intensa presión de Koldo sobre Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF y parte del órgano rector de Ineco. «Sólo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba que si no Jose [Luis Ábalos] me corta los huevos», escribió Koldo el 11 de febrero de 2019.

A pesar de la insistencia de Koldo, Ineco intentó cumplir con los procedimientos formales y convocó a Jésica para una entrevista de trabajo. Ante esta circunstancia inesperada, Koldo le dio instrucciones claras: «No vayas» y «No llames», asegurándole que él se encargaría de todo. Jésica, consciente de que no podría superar un proceso de selección normal, sugirió: «Oye, ¿y si se lo dices a Jose y que llame a quien tenga que llamar?».

Según el informe de la UCO, Jésica cobró durante aproximadamente dos años un salario mensual de 1.173,67 euros en Ineco sin acudir jamás a su puesto de trabajo. Posteriormente, fue contratada en Tragsatec, dependiente del ministro Luis Planas, durante seis meses, donde la situación se repitió.

Dudas en Ineco

En otro pasaje Jésica traslada: «Me han llamado de Ineco, una de las mujeres con la que hablamos cuando fuimos a que me dieran el ordenador, para preguntarme la dirección de trabajo y preguntarme a qué me dedicaba pero un poco de malas maneras como si no se creyera lo que le estaba contando».

El presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, declaró ante la comisión de investigación que esta contratación «se deriva de un encargo a medio propio de Adif», confirmando la conexión con el ministerio dirigido por Ábalos.

Otro enchufe «a la de Gijón»

El caso de Jésica no es aislado. El mismo informe detalla cómo Claudia Montes, ex Miss Asturias y también presunta pareja de Ábalos, consiguió un puesto en Logirail tras la intervención directa del ministro. «¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?», preguntó Ábalos a Koldo el 8 de octubre de 2019. «Lo arreglo», respondió este último.

La UCO concluye que todas estas evidencias apuntan a que Ábalos «adquiere un papel relevante y de responsabilidad en la presunta organización criminal que se investiga», un papel sustentado en «la relación directa mantenida en el tiempo, principalmente, con Koldo y Aldama».