Siete testigos declaran que no vieron al hermano de Sánchez trabajando en su despacho de Badajoz

Siete testigos que han declarado hasta ahora en el juzgado de instrucción que investiga la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz coinciden en que no lo vieron trabajando habitualmente en un despacho físico. A pesar de que no tenía autorizado el teletrabajo, según la certificación aportada por la propia institución, el hermano de Pedro Sánchez no estaba presencialmente en un puesto de trabajo fijo en la Diputación.

El hermano del presidente del Gobierno fue contratado en julio de 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios de música de Badajoz, un puesto de alta dirección creado específicamente ese año. Podemos denunció ya entonces que se trataba de un enchufe por su vínculo familiar. Según los testimonios recabados por la juez Beatriz Biedma, inicialmente se le habilitó un espacio en la biblioteca del Conservatorio Superior hasta que se le acondicionó un despacho propio en el mismo centro. No obstante, posteriormente se acogió una baja y a una excedencia y ese espacio de trabajo se asignó a una secretaria. En todo caso, nadie confirma haberle visto a diario en ese puesto, por lo que se disparan las dudas de absentismo.

La actual directora del Conservatorio Superior, María del Rosario Mayoral, ha precisado que David Sánchez mantuvo su despacho en el centro hasta antes de Semana Santa de 2023, cuando le comunicó que tendría uno nuevo en la Diputación, dirigiendo la Oficina de Artes Escénicas. Sin embargo, según la documentación aportada al caso, entre mayo de 2023 y mayo de 2024 no tuvo asignado ningún despacho oficial en esa otra sede de la Diputación. Ella y otra directora de conservatorio asegura que no había reuniones periódicas con él. Sólo hablaban cuando había algún proyecto entre manos.

El ex director del Conservatorio Superior, Evaristo Valenti, ha confirmado que durante su etapa como director (que duró hasta 2020) a veces sí veía trabajar a David Sánchez. No obstante, no sabe concretar a la juez con qué frecuencia. Si era diaria, semanal, mensual, etc. Ha matizado que «hay profesores con los que convivo desde hace 30 años y no los veo a menudo porque cada uno está en su clase». Tras ese periodo, coincidiendo con una excedencia y una baja por paternidad, su presencia física fue más esporádica, dice.

Por su parte, Nerses Avakimyan, uno de los candidatos al puesto de David Sánchez, afirmó: «Yo no estoy en el conservatorio profesional, no en el superior, y por la peculiaridad de mi trabajo, yo entro a las cuatro a mi aula, salgo a las nueve y por el pasillo tampoco no le he visto». Un técnico de Recursos Humanos, José Luis Albarrán, tampoco le vio en el despacho: «Sólo me lo crucé por el pasillo».

Del mismo modo, otro testigo, Francisco Serrano, representante sindical, tampoco le vio en su despacho: «Sólo tuvo contacto con él por dos emails para preparar una rueda de prensa». Julián Expósito, director del Área de Presidencia, confesó: «No sé si iba o no a trabajar a la Diputación», aunque sostiene que sí trabajaba quizá a distancia por los resultados del proyecto Ópera Joven.

Vivía en Portugal

Varios testigos han confirmado que David Sánchez residía en Portugal, donde tributaba, mientras trabajaba en Badajoz. El propio Evaristo Valenti ha declarado que estuvo en su casa en el país vecino. «Creo recordar que estuvo allí desde que llegó hasta la pandemia y luego se trasladó a una casa al lado del conservatorio», ha afirmado.

Los testimonios también revelan que el puesto fue creado sin que hubiera una petición previa por parte de los conservatorios. La directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, ha declarado que «había otras prioridades académicas» y que el puesto «no era imprescindible». También un representante sindical esgrimió que ese alto cargo creado fue criticado porque no era necesario.

Un aspecto llamativo es que ninguno de los testigos ha podido explicar qué es exactamente la Oficina de Artes Escénicas, denominación que recibió el puesto tras su modificación en 2022. Cuando se les ha preguntado por su ubicación física o composición, han manifestado desconocerlo por completo. David Sánchez, por su parte, dijo dónde estaba su despacho, pero nadie confirma que le viera allí de continuo.

Los correos electrónicos analizados en la investigación muestran que David Sánchez cancelaba reuniones frecuentemente alegando encuentros con el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Sin embargo, ninguno de los testigos ha podido confirmar la naturaleza o frecuencia de estas reuniones. Un colaborador de Gallardo ha asegurado que nunca le vio en ese despacho noble de la Diputación con el máximo responsable provincial.

Según la documentación aportada al caso, David Sánchez ha dirigido la orquesta del conservatorio en sólo cinco ocasiones durante todo su contrato, que se ha alargado ocho años. Ello, a pesar de que ésta era una de sus funciones principales del perfil que se buscaba al ficharle. El proyecto al que más tiempo ha dedicado ha sido Ópera Joven, una iniciativa que según los testigos comenzó a desarrollar varios años después de su contratación. Eso generó un cambio en el nombre de su puesto. Dejó de coordinar los conservatorios y no se contrató a un sustituto a pesar de que supuestamente era un trabajo muy importante.

La investigación también ha revelado que varios de los candidatos que se presentaron al puesto tenían una vinculación previa con los conservatorios y contaban con titulación superior oficial en música, requisito que no cumplía David Sánchez. Como ha señalado Evaristo Valenti, «desde el punto de vista académico sí es necesario» tener esa titulación, aunque ha matizado que «desde el punto de vista de la gestión cultural, no es igual». Ese testigo lamentó que generó problemas entre los alumnos de los conservatorios, ya que David Sánchez estaba centrado en organizar espectáculos y no en priorizar la formación de los jóvenes pacenses.