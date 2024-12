Los cuatro políticos del tribunal del hermano de Sánchez le dieron un 9 y a sus rivales de un 7 a un 5,5

La Diputación de Badajoz creó en mayo de 2017 una plaza de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, con una retribución anual superior a los 41.000 euros, que acabaría siendo adjudicada al hoy imputado David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del actual presidente del Gobierno, quien se presentaba bajo el nombre artístico de David Azagra. El tribunal, compuesto por políticos y no por expertos en música, le otorgó una nota de 9 sobre 10. Al resto, notas por debajo del 7.

Un análisis detallado de las actas del proceso de selección, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, revela varias presuntas irregularidades que han llevado a que el caso esté siendo investigado judicialmente con varios imputados, entre ellos el propio hermano de Sánchez. La primera anomalía detectada fue la composición del tribunal evaluador, integrado exclusivamente por cargos políticos y administrativos: la diputada delegada del Área de Cultura, Cristina Núñez Fernández; la directora del Área, Elisa Moriano Morales; el jefe de Servicio de Actividades Culturales, Manuel Candalija Valle, y el jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, Félix González Márquez. Ninguno de ellos tenía formación especializada en música clásica. Se trata de un caso que paradójicamente denunció el partido político Podemos que en aquel entonces quería luchar contra las malas prácticas de la vieja política.

El proceso atrajo a 11 candidatos, varios de ellos con amplia experiencia en dirección orquestal y gestión de conservatorios en Extremadura y en España. Sin embargo, las valoraciones del tribunal resultan llamativas: mientras que David Sánchez obtuvo 9 puntos sobre 10, el resto de candidatos recibieron puntuaciones significativamente inferiores, a pesar de que algunos contaban con mayor experiencia en dirección de orquesta y gestión musical. Alguno tenía un perfil muy adecuado, como reconocen en otro apartado, por haber gestionado proyectos formativos como son los conservatorios.

Los testimonios recogidos de varios opositores por este periódico resultan reveladores. Un candidato que viajó desde otra comunidad autónoma, invirtió más de 20 horas en total en el desplazamiento, afirma que «cuando contacté con el Conservatorio, me dijeron directamente que esto nos lo han metido con calzador y que no podían informarme del puesto porque era algo que ellos no habían convocado». Otro aspirante señala que «las bases eran absurdas y parecían hechas a medida».

La plaza exigía la presentación de un proyecto pedagógico completo que requería meses de preparación. Los candidatos tuvieron que realizar importantes desembolsos en desplazamientos y en alojamiento para participar en un proceso que, según creen, «estaba decidido de antemano». El acta de valoración del tribunal valora positivamente a la mayoría de candidatos, pero destaca especialmente el «completo currículum vitae» de David Sánchez, con «tres licenciaturas», y su «experiencia profesional en dirección de orquesta», aunque otros candidatos superaban ese perfil.

Las dos notas más altas del proceso selectivo que el tribunal finalmente falló a favor del hermano de Pedro Sánchez. (Clic para ampliar)

La controversia se ha intensificado en los últimos años al conocerse que el hermano del presidente ha ejercido sus funciones principalmente mediante teletrabajo, algo que los expertos consideran incompatible con un puesto de director de orquesta. Según testimonios de trabajadores del Conservatorio, «hace cuatro años que no lo vemos por aquí».

La investigación judicial actual se centra en determinar si hubo irregularidades en la creación de la plaza a la vista de un informe de la UCO de la Guardia Civil que, tras analizar los correos electrónicos, localiza una lista de necesidades de personal donde no estaba la de coordinador de los dos conservatorios provinciales. También la juez estudiará la limpieza del proceso de selección. El caso ha provocado críticas por presunto nepotismo y ha llevado a cuestionar los mecanismos de selección en la administración pública y, en particular, en la Diputación de Badajoz, donde recientemente se ha anulado otro enchufe a un familiar de un alto cargo del PSOE regional.

La defensa del proceso por parte de la Diputación se basa en que el seleccionado cumplía todos los requisitos formales y obtuvo la mejor puntuación en las pruebas. Defienden que el tribunal era legal y el hermano de Sánchez era el más preparado. Sin embargo, los opositores mantienen que tanto las bases como el proceso estaban diseñados para favorecer un resultado predeterminado, algo que deberán dirimir ahora los tribunales.

David Sánchez logra puntos en los 13 apartados a evaluar con la excepción de uno. Por eso logra, un sobresaliente. Sin embargo, el resto de opositores se tienen que conformar con notas entre el bien y el notable bajo. Se dieron puntuaciones de 5,5; 6; 6,5; y 7.

El sueldo asignado a la plaza, 13.576 euros de salario base más 27.655 euros en complementos (más de 41.000 euros anuales), también ha sido objeto de crítica por considerarse elevado para un puesto de nueva creación que, según la UCO, no respondía a una necesidad real del Conservatorio.