La juez llama a declarar al hermano de Sánchez como imputado por un delito de malversación

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha decidido llamar a declarar como imputado a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez y actual director de la Oficina de Artes Escénicas. Además, se imputa al presidente de la diputación, del Partido Socialista. En un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, la magistrada Beatriz Biedma ha citado a declarar como investigados, en total, a nueve altos cargos y ex cargos de la Diputación de Badajoz, entre ellos su actual presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo Miranda, en relación con presuntas irregularidades en la modificación de puestos de trabajo.

«Una vez analizado el contenido del informe de la UCO de la Guardia Civil, y derivándose del mismo la existencia de indicios racionales de criminalidad relativos a los delitos contra la Administración Pública investigados, se consideran necesarias, pertinentes y útiles para continuar con la instrucción de la presente causa, las diligencias de investigación que se especifican», detalla el auto de 9 páginas que es un auténtico varapalo al director de orquesta familiar del jefe del Ejecutivo.

La investigación, que se inició tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el análisis de correos electrónicos corporativos, se centra en la creación y modificación del puesto de Coordinador de actividades de los conservatorios de música, posteriormente denominado Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

El juzgado también ha solicitado al BBVA información sobre el valor nominal de los depósitos de acciones de David Sánchez Pérez-Castejón entre 2017 y 2023, tras detectarse posibles discrepancias en sus declaraciones de bienes presentadas ante la Diputación.

«Con respecto al supuesto incremento patrimonial injustificado de David Sánchez, se ha determinado en la UCO, una vez analizadas las declaraciones de bienes que ha presentado ante la Diputación, que no se ha encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros. Se explica por la UCO , que se trataría de un cálculo erróneo motivado por el hecho de que en las declaraciones relativas a los años 2017, 2019 y 2021 en el campo «valor nominal» se refleja la unidad de medida en euros y en la de 2022 y 2023 no se concreta dicha unidad, por lo que se habría interpretado que se trata de número de acciones y no del valor en euros de las mismas». Para aclarar tal circunstancia, prosigue el auto, «resulta necesario librar oficio al BBVA con el fin de que informe a este Juzgado sobre el valor nominal de los depósitos en las siguientes fechas: noviembre de 2017, noviembre 2019, diciembre 2021, noviembre 2022 y junio 2023».

El hermano de Sánchez, David Azagra. (Foto: Dip. Badajoz)

Las declaraciones de los investigados están programadas para los días 9 y 10 de enero de 2025. Además, la jueza ha citado como testigos a los directores de los conservatorios de música y a tres altos funcionarios de la Agencia Tributaria. En su auto, la magistrada hace un llamamiento especial a evitar filtraciones, recordando que las diligencias son reservadas y advirtiendo de posibles sanciones de hasta 10.000 euros para abogados o procuradores que revelen indebidamente el contenido del sumario.

La juez también cita a declarar como investigados a Elisa Moriano, directora del Área de Cultura y Acción Ciudadana de la Diputación hasta 2019; Cristina Núñez, diputada delegada del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social hasta 2018; Juana Cintas, directora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior hasta 2023, Manuel Candalija, jefe de Servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas hasta 2023 y actualmente director del Área de Cultura, Deporte y Juventud, Félix González, jefe de Sección de Gestión administrativa y Asuntos Generales, Emilia Parejo, directora del Área de Cultura hasta 2023 y actualmente coordinadora de la Delegación del Área de Igualdad, Francisco Martos, diputado delegado del Área de Cultura y Deportes.

Asimismo, se considera necesario, pertinente y útil para la investigación, la toma de declaración como testigos de Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior de Música (Conservatorio Bonifacio Gil) hasta el año 2020; María del Rosario Mayoral, directora del Conservatorio Superior de Música (Conservatorio Bonifacio Gil); y Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional de Música (Conservatorio Juan Vázquez).

Y como testigos-peritos, «con la finalidad de ratificar y aclarar determinados extremos del informe presentado por la Agencia Tributaria «, a los responsables de su realización de «forma conjunta». Se trata de la inspectora regional de Extremadura, el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura y la delegada especial de la Agencia Tributaria de Extremadura.