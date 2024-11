Aldama sobre Sánchez: «Me llama delincuente un señor que tiene a su mujer y a su hermano imputados»

Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que le llamase «mentiroso» tras su declaración ante el juez. El empresario resalta los casos de corrupción que afectan a su entorno familiar. «Me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado y no dimite», ha afirmado. Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, se encuentra imputada por hasta cuatro delitos: apropiación indebida, intrusismo profesional, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Por su parte, su hermano, David Sánchez, está imputada por hasta cinco delitos de corrupción.

«Hay pruebas, creo que más que suficientes. Por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura por 200.000 euros, que además ni le afectaba a él. Era por temas de los ayuntamientos y se le echó del Gobierno», ha destacado Víctor de Aldama en alusión a la moción de censura que el PSOE presentó contra el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 y que salió adelante gracias a los partidos separatistas. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa por esta vía y se mantiene en la Presidencia del Gobierno gracias a sus pactos con los separatistas.

El empresario también recuerda que se encuentra imputado por el caso Koldo José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Transportes en el Ejecutivo de Sánchez y su hombre fuerte en el PSOE como secretario general de los socialistas, además de Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos. «A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer (Begoña Gómez) imputada, a su hermano (David Sánchez) imputado, a su segundo del Gobierno «José Luis Ábalos) imputado, a su jefe o asesor (Koldo García) imputado, y no dimite, no lo sé. Que venga Dios y lo vea», ha reiterado.

Aldama ha defendido a Ábalos, recalcando que el presidente del Gobierno «tenía absoluta confianza en él». «Ábalos era todo en el Gobierno. El que salía como portavoz en todos sitios. Y, obviamente, el presidente tenía una confianza en él más allá. El presidente se equivocó con él. Ábalos ha sido leal hasta el último día», ha remarcado. Sin embargo, ha dejado clara su implicación en el caso Koldo y que el ex ministro de Transportes se benefició por valor de cientos de miles de euros. «Por parte mía, las mascarillas, 250.000 euros. Por otros asuntos, son temas que no voy a hablar porque todavía están en Fiscalía. Pero son casi 400.000 euros», ha señalado.

«Se están aportando pruebas»

El empresario reconoce que no sabe «qué más» tiene que demostrar tras haber declarado la semana pasada ante el juez en la Audiencia Nacional, realizando acusaciones contra Pedro Sánchez y otros cargos del Ejecutivo. También ha reprochado que desde el Gobierno le hayan llamado «mentiroso», de miembro de «la TIA de Mortadelo y Filemón», o de «pequeño Nicolas».

«Ya le gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás, llegarle a la suela de los zapatos a este señor. No sé qué más tengo que demostrar, pero bueno, como dije no hay ningún problema, se están aportando pruebas a la Fiscalía, hay pruebas creo que más que suficientes», ha esgrimido.