Sánchez comparece un mes después de la DANA y evita la autocrítica: «El cambio climático mata»

Casi un mes después de la tragedia de la DANA en la Comunidad Valenciana, que ha dejado al menos 222 muertos, Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso de los Diputados. Evitando cualquier autocrítica, el presidente socialista ha atribuido toda la responsabilidad a la Generalitat Valenciana, y ha dedicado su intervención a rebatir las críticas por su cuestionada gestión. «La pregunta es si el Gobierno cumplió con estas responsabilidades y la respuesta es sí, lo hizo desde el primer momento», ha zanjado. «El cambio climático mata. Hay algo mucho más peligroso que la emergencia climática y son los gobiernos negacionistas que, por acción u omisión, reniegan de los efectos devastadores del cambio climático», ha añadido.

Sánchez ha respondido a una de las principales críticas, la falta de avisos por parte de la Confederación del Júcar sobre el barranco del Poyo -epicentro de las riadas- en dos horas críticas. Manipulando los datos, ha afirmado que no hubo «apagón informativo», sino que «se enviaron 198 correos electrónicos» a Protección Civil y se «alertó del incremento generalizado de caudales». El socialista ha obviado, en cambio, que entre las 16:13 y las 18:43 horas este organismo no envió ningún aviso pese a que, en ese tiempo, el caudal pasó de 28,7 m3/s a 1.686 m3/s. «Pido que no se engañe a la gente», ha resuelto el socialista, que ha defendido que «los datos se elaboraron, los avisos se emitieron y la información llegó a todas las instituciones competentes». «Cosa distinta es qué hicieron esas instituciones con esa información», ha aseverado, añadiendo: «Por tanto, que justos no paguen por pecadores».

Sánchez, cercado en los últimos días por las revelaciones de Víctor de Aldama -comisionista de la trama Koldo-, ha anunciado nuevas medidas, por valor de 2.274 millones, dirigidas a los afectados por la DANA.

