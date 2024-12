Los candidatos que opositaron a la plaza del hermano de Sánchez: «Era un traje hecho a medida»

Varios candidatos que se presentaron al proceso selectivo donde el hermano del presidente Pedro Sánchez obtuvo la plaza de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz tiran de la manta. Desvelan a OKDIARIO que detectaron irregularidades como que el tribunal evaluador estaba formado principalmente por cargos políticos y personal de la Diputación, «sin expertos en música». También les «mosqueó» que David Sánchez lograra un 9 sobre 10 y la siguiente mejor nota fue un 7 sin razones aparentes. «Las bases eran absurdas, era un traje a medida tal como en su momento me avisó el partido de Podemos», indica uno de los directores de orquesta que pide mantener su anonimato para no perjudicar su carrera profesional.

«Estuve durante meses preparando el proyecto que había que presentar. Hable con miembros de los conservatorios que me confesaron textualmente que no sabían qué iba a hacer, que la plaza se la habían metido con calzador», añade otro candidato que llegó desde otra comunidad autónoma. «Tuve 10 horas de viaje en tren de ida y otro tanto de vuelta. Es indignante», agrega. Como él, otra profesional de la música que se postuló dice que ahora prefieren no hacer nada. Están en otros proyectos profesionales y no quieren perder el tiempo en un procedimiento viciado.

En conversación con este periódico, esa aspirante destaca como principal irregularidad la composición del tribunal: «Me sorprendió que no hubiese algún especialista más en la materia, o sea, músico. Eran más bien de la diputación y políticos», señala. El tribunal estaba compuesto por la diputada del área de Cultura, la directora del área y jefes de servicio. Ni rastro de un director de orquesta.

Al proceso se presentaron 11 candidatos, siendo David Sánchez el que obtuvo la mayor puntuación, con 9 puntos, seguido de lejos por otros dos candidatos, ambos con un 7 de nota. Un entrevistado, que dice que hasta ahora nadie le había contactado, cuestiona esta diferencia de puntuación, especialmente porque desconocía la trayectoria profesional del ganador: «Él vino de un sitio muy lejos de Rusia [San Petersburgo] y las cosas que él ha conseguido las ha hecho ahí, por lo visto. No lo he visto dirigir, ni antes ni ahora».

A diferencia de David Sánchez, el resto de candidatos eran profesionales conocidos en el ámbito musical de Extremadura. «A la mayoría de los demás los conocía porque nos movíamos por Badajoz», explica la candidata, quien cuestiona las puntuaciones: «No es lo que realmente se merecen, porque había gente que muy profesional».

El puesto, que estaba retribuido con aproximadamente 40.000 euros anuales, ha generado controversia tras conocerse la relación familiar del ganador con el presidente del Gobierno. La candidata entrevistada sugiere que este tipo de situaciones no son excepcionales en la institución: «En la Diputación de Badajoz no es el primer enchufado, ni será el último. Puede tener más trascendencia por ser quien es y por el puesto».

En el expediente del proceso selectivo, al que ha tenido acceso este medio, se justifica la elección de David Sánchez con una breve valoración: «Se observa una gran experiencia en la dirección de orquesta y en las actividades pedagógicas. Realiza una buena defensa de su proyecto, marcando claramente objetivos y metodología». Rechazaron a otro candidato por «titubear».

David Sánchez está imputado por malversación y delito contra la Administración pública. Declarará la primera semana de enero. Sin embargo, los candidatos descartan emprender acciones legales en ese caso: «Estoy tranquila con lo mío. Me presenté en su día porque en aquel momento me interesaba vivir en Badajoz, pero ahora mismo, seguramente, no me interesaría nada, y menos como está hecho».

Este proceso selectivo se suma a otros casos polémicos en administraciones locales que han sido anulados por irregularidades. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha anulado, como ha desvelado en primicia este periódico, otra oposición en la misma Diputación de Badajoz por irregularidades en la corrección de exámenes que benefició a la nuera del ex delegado del Gobierno, del PSOE.

El caso del hermano de Sánchez se encuentra actualmente bajo investigación judicial y el titular de la plaza está imputado por presunta malversación de fondos públicos. Se trata de un procedimiento penal y no por vía de lo contencioso-administrativo, por lo que, además de anular el nombramiento, se podrían imponer penas al beneficiado y a los políticos que colocaron al hermano del también líder del PSOE.

Para los opositores que invirtieron meses de trabajo y dinero en preparar este proceso, la investigación judicial llega tarde. Han rehecho su vida. «No nos devolverá el tiempo ni la ilusión», resume uno de ellos, «pero al menos servirá para que estas cosas no vuelvan a ocurrir». Ahora, siete años después, los tribunales deberán determinar si David Azagra, que quiso teletrabajar como director de orquesta fantasma, fue por mérito o por nepotismo. Un nombramiento que debía pasar desapercibido ha desafinado.