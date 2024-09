El líder socialista de Badajoz que fichó al hermano de Sánchez: «Enhorabuena por enamorarnos de la ópera»

«La resolución recurrida ha sido exquisitamente cuidadosa con la determinación del ámbito afectado, contra lo que dispone el recurso. No podemos, sino refrendar dicha motivación sin encontrar esa indeterminación y vulneración que refleja sin mayor justificación el recurso», fija la Audiencia. «No se trata, como sugiere el recurso, de descubrir en este caso los indicios de un delito indeterminado, sino de profundizar en una investigación ya iniciada además con formulación de la oportuna querella», agregan.

«La afectación del entorno digital de dichos afectados viene limitada claramente, pues se refiere a comunicaciones realizadas solamente en el ámbito de su función laboral y además, para este procedimiento concreto del puesto de trabajo investigado. No hablamos así de correos particulares que pudieran referirse a su estricta intimidad. Se insiste también en que la medida es idónea por cuanto no cabe obtener la información requerida con nuevas testificales o nuevos requerimientos documentales, siendo que en efecto los dos realizados no han resultado fructíferos a los fines pretendidos», ahondan.