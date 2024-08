David Azagra, el hermano músico de Pedro Sánchez y alto cargo de la Diputación de Badajoz no declaró en tres ejercicios (2021, 2022 y 2023) ante Hacienda lo que cobraba de la institución provincial. Así se desprende del informe remitido por la Agencia Tributaria a la titular del Juzgado de Instrucción número de 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, a raíz de la imputación del director de orquesta por la presunta comisión de hasta cinco delitos de corrupción y fiscales: contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Según el informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, David Azagra -como se hace llamar artísticamente el hermano de Sánchez- no presentó autoliquidaciones de las retribuciones percibidas de la Diputación de Badajoz desde el año 2021. Ni por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR). «No consta la presentación de autoliquidaciones por los rendimientos del trabajo personal y de actividades profesionales satisfechos por la Excma. Diputación de Badajoz», recoge el documento con la información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Esta «omisión de declaración de ingresos supondría un ilícito administrativo», según señala Ignacio Ruiz-Jarabo, experto fiscalista y ex director general de la Agencia Tributaria (1998-2001). En conversación con OKDIARIO, Ruiz-Jarabo sostiene que al tratarse las retribuciones de la Diputación de Badajoz de una renta española, el hermano de Pedro Sánchez tenía que haber tributado por estos rendimientos del trabajo en los últimos años. Sin embargo, no lo hizo en los ejercicios de 2021, 2022 y 2023 coincidiendo con sus estancias en Tailandia y Portugal. En función de la información que el propio imputado ha enviado a Hacienda, la AEAT dice que «no se puede deducir la permanencia en territorio español del obligado tributario durante más de 183 días en 2021, 2022 y 2023. La Agencia Tributaria entiende, con base a los datos en su poder y a la documentación aportada por Azagra, que éste es residente fiscal en Portugal. Lo que «no es incompatible» con su puesto de empleado público de la Administración española, añade.

Sin embargo, a este respecto, Ruiz-Jarabo apunta que la condición de «trabajador fronterizo» a la que se acogió David Sánchez sin cumplir los requisitos por los indicios existentes, estaría detrás de dicha omisión de declaración de rendimientos del trabajo y de actividades profesionales respecto a su plaza en la Diputación de Badajoz. La normativa vigente establece que si alguien trabaja en un país de la UE pero vive en otro y va y viene a diario, o al menos una vez a la semana, se le considera «trabajador fronterizo». Pero esta situación o régimen, a tenor de tales indicios, no se cumpliría con el hermano de Sánchez, pues se investiga si realmente iba a trabajar a la institución provincial española mientras residía en el extranjero, fundamentalmente en Elvas (Portugal). Azagra ha presentado ante la Agencia Tributaria un certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en junio de 2023 donde «se reconoce como trabajador fronterizo desde el 1 de octubre de 2021».

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha pedido a la Diputación socialista que aclare si David Sánchez, jefe de la oficina de Artes Escénicas de la institución provincial, gobernada por el PSOE, tiene o no tiene despacho. Tal y como publicó OKDIARIO, la Diputación de Badajoz reconoció a la juez por escrito que desde marzo de 2023 hasta el pasado mayo de 2024 no tuvo despacho y ocupó «de forma puntal» algunas estancias del Palacio Provincial, a pesar de ejercer labores ejecutivas de alta dirección y cobrar en torno a 55.000 euros de sueldo anual por ello. Precisamente, ahora los investigadores también están analizando si ese despacho se le montó de manera exprés tras estallar el caso.

Además, la Diputación socialista admitió a la juez que Azagra no está obligado a fichar y que, por tanto, no tiene forma de demostrar su presencia física en las dependencias de esta Administración, a pesar de que no tiene reconocido el derecho a teletrabajar.

«Reubicación»

El escrito de la Diputación relató que el hermano de Sánchez «dispuso de un despacho propio en las instalaciones del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, sita en Plaza de la Soledad, núm. 8, 06001, Badajoz, desde su nombramiento el 3 de julio de 2017». De si acudía asiduamente a este despacho mientras residía en Portugal, no hay certezas. Desde julio de 2020 no constan consumos de energía eléctrica en el domicilio de Badajoz donde vivía. En el país luso hay constancia de que vivió en un establecimiento hotelero en Elvas y que adquirió un palacete a reformar en esta misma localidad en febrero de 2023 (tras una donación de 240.000 euros de su padre).

Fue «debido a la crisis del Covid», según la institución provincial, cuando ese despacho del hermano de Sánchez tuvo que ser reconvertido para otros asuntos. Las restricciones hicieron «necesaria una reubicación de espacios una vez reanudadas las clases y fruto de la falta de espacio que sufre el centro debido a la gran demanda de alumnado». Además, la Diputación recuerda que, desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021, Azagra «disfrutó de una excedencia», pasando a residir en Tailandia. También estuvo de baja por paternidad desde abril a agosto de 2022.

El escrito de la Diputación añade que desde mayo de 2024 -cuando ya se había iniciado la investigación sobre el hermano de Sánchez- Azagra «es ubicado en un nuevo despacho, sito en la Plaza de España, núm. 9, 2º C, C.P. 06002, de Badajoz, lugar de trabajo que ocupa en la actualidad». Ello abona la tesis de que se le montó este despacho a toda prisa, que no acudía a trabajar a su puesto a diario (no tenía reconocido el teletrabajo) y que, por tanto, no se le podría considerar un trabajador fronterizo.