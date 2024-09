La Audiencia de Badajoz avala investigar los correos relacionados con el ‘enchufe’ del hermano de Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dado su visto bueno a que la juez instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez analice los miles de correos electrónicos de David Azagra y del resto de altos cargos de la Diputación imputados. En un auto de 29 páginas consultado por OKDIARIO, el tribunal desestima el recurso de apelación de los imputados y confirma la resolución. «No puede compartirse que la intervención [incautar y analizar los emails] no sea idónea por el hecho de que la documentación aportada por la Diputación sea completa y suficiente», indica el auto de la Sección Primera de la citada audiencia. No estamos, prosigue el texto dispositivo, ante una investigación «prospectiva». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en tres ocasiones en la Diputación ya que en las primeras ocasiones no pilló a David Azagra en su puesto de trabajo. El abogado defensor del hermano del jefe el Ejecutivo pidió expresamente anular esas pruebas y defendió que «el absentismo no es delito».

«Entendemos como señala el Ministerio Fiscal en su informe, que se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales necesarios para la adopción de la medida ahora cuestionada. Y que en toda investigación por antonomasia existe una inicial indeterminación sobre los elementos del delito objeto de la misma, a cuyo fin sirven las diligencias que se puedan acordar», añaden.

De esta forma, se desestima el recurso presentado por el presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, quien impugnó la medida adoptada en julio, alegando que era intrusiva. La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz rechazó recientemente la solicitud para destruir los correos electrónicos incautados, argumentando que dicha medida era necesaria, ya que la cooperación de la Diputación en este proceso penal ha sido insuficiente. Ahora, recibe el aval de la Audiencia pacense.