Cargos públicos asesoraron al hermano de Sánchez para tributar en Portugal: «¿Qué necesitas?»

Cargos de la Diputación socialista de Badajoz ayudaron a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en sus gestiones con la Hacienda de Portugal. De uno de los correos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desprende que el músico se dirigió a la institución pública -en la que ejerce como jefe de la Oficina de Artes Escénicas- para realizar un trámite relacionado con la Hacienda portuguesa.

«David, soy José Ramón. Me pasó Jana unos documentos tuyos de la Hacienda portuguesa. ¿Qué necesitas? Un saludo», le escribe, en concreto, José Ramón Suárez Arias el 4 de abril de 2023 en un mail con el asunto: «Hacienda». Suárez Arias es actualmente el jefe de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz. David Sánchez le responde escuetamente: «Buenas tardes José Ramón. Te reenvío los documentos».

El hermano de Pedro Sánchez informó a la Agencia Tributaria a finales de 2022 de que su residencia fiscal estaba en Portugal, pese a trabajar para la Diputación de Badajoz. En febrero de 2023, David Sánchez se compró un palacete en la localidad portuguesa de Elvas con una donación de 240.000 euros que su padre le había realizado unos días antes. El progenitor del músico, y del presidente del Gobierno, tuvo que pagar 401 euros por esta operación, ya que la realizó en la Comunidad de Madrid, donde se aplica una exención fiscal del 99% a la cuota sobre sucesiones y donaciones.

El pasado junio, la juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez solicitó un informe a la Agencia Tributaria para que le informase sobre su país de residencia fiscal y las circunstancias de su tributación.

La Hacienda española dio el visto bueno a que el músico fuese considerado como residente fiscal en Portugal pese a trabajar para la Diputación de Badajoz. «La residencia fiscal en Portugal, fijada con arreglo a la normativa interna de ese país (…) no es incompatible con la condición de empleado público de la administración española, implicando en este caso que las rentas percibidas de la Diputación de Badajoz están sujetas en España por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) y no por el IRPF», se recoge en el documento.

En otro de los correos intervenidos se revela también cómo el mismo Suárez Arias realiza una gestión con la Hacienda española sobre la tributación de Sánchez. El alto cargo de la Diputación avisó al músico, tras consultar con la Agencia Tributaria, que debía tributar en España: «Me comentan que: a) Que debemos retenerte, como así hacemos, el 19%, que corresponde a no residentes de la UE; b) Que debes declarar el IRPF en España, porque es donde recibes los ingresos de tu empresa, Diputación, aunque residas en Portugal», le informa Suárez.

Esta consulta a la Inspección de Hacienda se realizó en pleno proceso de tramitación para que el hermano del presidente obtuviera el estatus de «trabajador fronterizo» y resulta inédito.

El hermano de Sánchez remitió abundante documentación para justificar su residencia en Portugal, incluso un certificado expedido por el Consulado General de España en Lisboa que acreditaba su residencia en Portugal desde mayo de 2022. Asimismo, en enero de 2023 presentó a la AEAT una declaración censal en la que comunicaba que disfrutaba de la condición de «no residente fiscal en España» desde enero de 2022.

Sin embargo, uno de los domicilios aportados como prueba de residencia, situado en Elvas (Portugal), resultó ser un hotel, lo que usualmente no es aceptado por Hacienda como evidencia válida de domicilio.

Informe de Hacienda

El informe encargado por la juez a Hacienda exoneraba al hermano del líder del PSOE: «No consta que el obligado tributario tenga a partir de julio de 2020 una residencia a su disposición en territorio español, dado que no se conoce que a partir de esa fecha sea arrendatario de vivienda alguna en España y el único inmueble de su propiedad ubicado en Madrid se encuentra cedido en arrendamiento a terceros», concluían los inspectores, señalando además que disponía de «facturas de hospedaje en Rua de Olivença número 10 de Elvas, Portugal, de los meses de mayo a diciembre de 2022 a su nombre, así como justificantes bancarios de transferencias en concepto de alquiler a una cuenta bancaria portuguesa de los meses de enero a diciembre de 2022». «Y, según información facilitada por ese Juzgado en la petición de este informe, el obligado tributario adquirió una vivienda en el municipio de Elvas, Portugal, el 10 de febrero de 2023. Por tanto, a priori, tiene a su disposición una vivienda en territorio luso de enero a diciembre de 2022 y a partir de febrero de 2023».

En conclusión, sostenía Hacienda, «a la vista exclusivamente de los antecedentes mencionados, y a los meros efectos de emisión de este informe, se puede considerar que don David Sánchez Pérez-Castejón es residente fiscal en Portugal».

El análisis de correos electrónicos llevado a cabo por la UCO en el marco de la investigación relacionada con el hermano de Pedro Sánchez y su fichaje por la Diputación de Badajoz ha destapado cómo se gestó su traslado de residencia fiscal a Portugal y el respaldo que recibió en su momento de funcionarios de la Agencia Tributaria para ejecutar ese movimiento.